ZUS: Oszczędności te sięgają już 0,5 mld zł

Przekazanie do ZUS realizacji programów dla rodzin oznacza ogromne oszczędności dla państwa na obsłudze wniosków od rodziców i opiekunów. Od początku 2022 r. oszczędności te sięgają już 0,5 mld zł – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Podkreślił, że w ostatnich latach ZUS stał się nowoczesnym e-urzędem, otworzył się na potrzeby klientów, stawiając m.in. na elektronizację i automatyzację.

Zaznaczył, że system jest już ukończony i każdy kolejny rok obsługi świadczenia zwielokrotni te oszczędności.

Po przekazaniu realizacji zadania do ZUS roczny koszt obsługi jednego wniosku o 500 plus spadł z ok. 51 zł w samorządach do 6 zł w Zakładzie. Da to oszczędność z tytułu obsługi administracyjnej na poziomie 3,1 mld zł w ciągu pierwszych 11 lat. Podobnie jest w przypadku programu Dobry Start. Koszt obsługi wniosku o 300 plus spadł z 10 zł do 30 gr, co w 11-letniej perspektywie da kolejne 0,5 mld zł. Jest to bezprecedensowy przykład gospodarności i efektywności funkcjonowania w sferze finansów publicznych – podkreślił Żebrowski.