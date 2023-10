Międzynarodowy pościg za mordercą z BMW. Znamy kulisy

Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą, w środę zatrzymała poszukiwanego listem gończym Sebastiana M. - To była skomplikowana operacja specjalna trzech resortów - ustalił portal wPolityce.pl. Z kolei wiceminister sprawiedliwości zwraca uwagę, że poszukiwany musiał szukać informacji z nieaktualnych źródeł. Prokuratura proceduje wniosek o zmianę kwalifikacji czynu Sebastiana M. na zabójstwo

Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku. Według nieoficjalnych informacji posługiwał się niemieckim paszportem.

Kulisy zatrzymania

- MSW, MSZ i resort sprawiedliwości zdobywają niezbędne zgody i opinie, by właśnie go zatrzymać. Niestety, bandycie udaje się zbiec (z Turcji) do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie wie, że rusza tam za nim policyjny pościg. Sebastian M. jest przekonany, że jest już bezpieczny. Nie wie, że zaledwie dwa miesiące temu Polska podpisała umowę m.in. ekstradycyjną z ZEA. Policjanci czekają tylko na sygnał, by zatrzymać Majtczaka, znów rusza cała procedura dotycząca jego ujęcia. Polskim ministerstwom udaje się zdobyć niezbędne zgody. Nawet jednak wtedy trwa wyścig z czasem. Chce opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie udaje się mu tego dokonać. Dziś został zatrzymany - czytamy na wPolityce.pl.

Radio RMF FM ujawniło, że do ujęcia Sebastiana M. doszło pod Dubajem. Z kolei z informacji wPolityce.pl wynika, że poszukiwany mężczyzna był wtedy w drodze na lotnisko. Znów chciał umknąć obławie.

Miał nieaktualne informacje?

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przypomniał w mediach społecznościowych, że 22 września 2022 roku podpisał w imieniu Polski umowę o współpracy w sprawach karnych z ZEA, po ratyfikacji weszła w życie 4 miesiące temu.

Prokuratura proceduje wniosek o zmianę kwalifikacji czynu Sebastiana M. na zabójstwo

Do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek w sprawie Sebastiana M. o zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo - potwierdziła PAP rzecznik tej jednostki.

„Potwierdzam, że wpłynął wniosek w sprawie wypadku na A1 o zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo. Będzie on procedowany zgodnie z przepisami” - powiedziała PAP w środę Prokurator Prokuratury Okręgowej Magdalena Czołnowska-Musioł.

Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą, w środę zatrzymała poszukiwanego listem gończym Sebastiana M., który jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.

Wniosek w sprawie złożył adwokat rodziny ofiar. Jego zdaniem sprawca zrobił sobie „tor wyścigowy z autostrady” i stąd wniosek do prokuratury o uznanie wypadku za zabójstwo.

wPolityce, X/KG