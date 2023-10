Gaz mocno zdrożał! A co z ropą?

Gaz ziemny we wtorek po godz. 17.20 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na listopad podrożał o 13,03 proc. do 49,68 euro za MWh. Notowania gazu wzrosły także w kontraktach na grudzień - o 10,07 proc. do 52,33 euro za MWh.

Rano we wtorek ok. godz. 9.20 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach z dostawą w listopadzie drożał o 5,02 proc., do 46,16 euro za MWh. Natomiast w kontraktach grudniowych cena gazu rosła o 3,10 proc., do 49,02 euro za MWh, a w kontraktach na styczeń gaz drożał o 2,98 proc., do 50,49 euro za MWh.

ROPA

Ropa naftowa we wtorek po godz. 17.10 staniała na londyńskiej giełdzie o 1,23 proc., do 87,07 dol. za baryłkę. Spadły też notowania ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 1,25 proc., do 85,30 dol. za baryłkę.

Rano baryłka ropy typu Brent kosztowała 87,6 dolarów, a cena amerykańskiej ropy typu WTI, notowanej w Nowym Jorku wynosiła 85,86 dol.

pap, jb