ZUS: najwięcej czternastek wypłacono w Warszawie

Najwięcej czternastek wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS. Otrzymało ją około 553 tys. osób, łączna kwota to 1,1 mld zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do 14. emerytury uprawnionych było ok. 7,8 mln osób pobierających świadczenia z ZUS, prawie 800 tys. osób pobierających świadczenie z KRUS oraz ok. 270 tys. osób pobierających świadczenia z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych.

„Zakład zrealizował wypłatę świadczenia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wszystkie 14. emerytury zostały wypłacone na czas. Obsługa tego zadania przebiegła sprawnie. Około 80 proc. emerytów i rencistów pobiera swoje świadczenia, w tym 14. emeryturę, na konto w banku” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z najnowszych danych wynika, że najwięcej czternastek wypłacono w trzech warszawskich oddziałach ZUS (553 tys. świadczeń na 1,1 mld zł). Dwa oddziały w Poznaniu wypłaciły 385 tys. świadczeń na 849 mln zł. Dwa łódzkie oddziału Zakładu wypłaciły 389 tys. świadczeń na 894 mln zł. Oddział w Gdańsku przekazał 340 tys. świadczeń (755 mln zł) a w Rzeszowie: 286 tys. świadczeń (669 mln zł).

Jak przypomniała prezes ZUS, dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł.

Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.