Jak kulą w płot, czyli kolejny medialny atak na program Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie Plus znów solą w oku totalnej opozycji i jej medialnym akolitom. Były już próby zorganizowania przez posłów opozycji rzekomego buntu lokatorów osiedli, które powstały w ramach Programu, a teraz próbuje się wzbudzać medialne kontrowersje sprawą uruchomionego niedawno wykupu mieszkań w niektórych inwestycjach. Przy okazji w prasie pojawiły się nieprawdziwe dane o cenach mieszkań, które w imię rzetelności dziennikarskiej po prostu wypada sprostować.

Jak zwykle prym we wszelkich akcjach mających na celu zdezawuowanie programów społecznych wdrożonych w ostatnich latach wiedzie „Gazeta Wyborcza”. To na jej łamach można się było zapoznać ostatnio z przypadkiem jednego z najemców z Gdyni, który mieszka na osiedlu powstałym w ramach Mieszkania Plus w tym mieście. To właśnie lokatorzy tej lokalizacji dostali ostatnio propozycję i poznali stawki wykupu swoich mieszkań w ramach tzw. umów DDW, czyli „z dojściem do własności”. I ten, dosyć przełomowy etap programu M+ - zresztą jak każdy inny - stał się kolejnym przyczynkiem do ataku.

„Pomyłka” o 400 tysięcy

Tym razem „GW” oparła się na historii mieszkańca, który od trzech lat jest najemcą 66 -metrowego lokalu na osiedlu M+ w Gdyni. Lokator twierdzi, że do skorzystania z oferty skłoniła go prognozowana cena wykupu mieszkania na poziomie 500 tysięcy złotych. Gdy jednak po trzech latach przyszła wreszcie propozycja podpisania umowy rozszerzonej o dojście do własności, okazało się, że mieszkanie ma kosztować… 1,5 miliona złotych. Niejednokrotnie na naszych łamach broniliśmy programu Mieszkanie Plus, postanowiliśmy więc natychmiast zwrócić się do jego operatora – PFR Nieruchomości z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.

Nie jest prawdą że żąda się od najemcy w chwili wykupu kwoty 1,5 mln złotych. Kwota wykupu mieszkania, o którym mówi najemca to dokładnie 1 mln 96 tys. 880 zł i została ona przyjęta jako wartość wykupu na przestrzeni 25 lat liczonych od chwili podpisania umowy DDW. Z kolei gdyby najemca zdecydował się na wykup swojego mieszkania w chwili podpisania umowy to zapłaciłby za nie 500 tys. 608 zł na taką kwotę zostało ono wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę – usłyszeliśmy w PFR.

Jednocześnie PFR podkreślił, że stawki wykupu, które orientacyjnie przedstawiał w trakcie prowadzonego w 2018 roku naboru do mieszkań na osiedlu w Gdyni nigdy nie były częścią jakichkolwiek prawnie wiążących umów, a stanowiły jedynie orientacyjne szacunki w tamtym czasie. Jednocześnie nieustannie podkreślano, że oferta M+ będzie ustandaryzowana tak, by mogły skorzystać z niej te osoby, które mają zbyt wysokie dochody do ubiegania się o lokal komunalny ale z kolei nie są mile widziane w bankach, bo nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania kredytu hipotecznego. I w tej sprawie nic się nie zmieniło.

Oferta dla wykluczonych

Jak już informowaliśmy w minionych miesiącach najemcy 14 osiedli powstałych w ramach rynkowej części programu zyskali zwiększone dopłaty do czynszu, zwrot kaucji w wysokości jednokrotności czynszu najmu, gwarancję stałej stawki czynszu do końca 2025 roku oraz możliwość wykupu zajmowanych przez siebie mieszkań dostępną w dwóch wariantach – zakupu na kredyt, także kredyt 2 procent, lub poprzez zawarcie umowy z dojściem do własności na 25 lat. Należy też przypomnieć, że utrzymanie atrakcyjności programu M+ nie było sprawą łatwą w dobie rosnącej inflacji. Podwyżki czynszów i opłat za media odczuli bowiem wszyscy Polacy użytkujący nieruchomości. W ostatnich latach zanotowano dynamiczny wzrost rynkowych stawek najmu i skokowy wzrost kosztów obsługi kredytów hipotecznych. I nadal, mimo niezależnych od operatora programu podwyżek oferta M+ jest najkorzystniejszą ofertą na rynku. Można założyć, że gdyby jej warunki zostały obniżone poniżej progu rentowności dla operatora, „Gazeta Wyborcza” atakowałaby program za „darmowe rozdawnictwo mieszkań dla wybranych”. Gdy jednak program wciąż plasuje się pomiędzy dostępnością lokali komunalnych a drogą ofertą komercyjną bankowo-deweloperską jest atakowany „z innej flanki”.

Tymczasem opisywany przez „GW” najemca z Gdyni jest przedstawiony jako osoba o zbyt wysokich dochodach, by móc ubiegać się o lokal z zasobów komunalnych. Widzimy więc, że w jego przypadku program M+ dokładnie zadziałał tak, jak był pomyślany.

To właśnie w Gdyni widzimy największą różnicę między czynszem rynkowym, a czynszem na osiedlu przy ulicy Puszczyka. Weźmy mieszkanie o przeciętnym metrażu 55 mkw.. Na rynku koszt jego wynajęcia wynosi średnio około 3,5 tysiąca złotych. Przy ul. Puszczyka cena najmu takiego metrażu uwzględniająca dopłatę to ok. 930 zł. Oczywiście tych opłat nie można porównywać ze stawkami mieszkań komunalnych lub socjalnych ponieważ ta część programu miała charakter rynkowy, nie dotowany ze środków budżetowych. To jest forma pomocy dla osób, których nie stać na zakup mieszkania. Co do zasad wykupu korzystający z programu nie musi posiadać wkładu własnego jak jest w większości kredytów, a mieszkając w ramach umowy najmu DDW może z lokalu korzystać i jednocześnie go stopniowo wykupywać – informuje nas PFR Nieruchomości.

Uczciwie należy przyznać, że dla osób, które mają do czynienia z rynkiem kredytów hipotecznych roszczenia takie jak te opisywane w tekście „GW” wydają się mało zrozumiałe. Oczekiwanie stałej stawki czynszu (i to jeszcze z czasów sprzed pandemii covid-19) przez cały okres trwania umowy, a więc przez 25 czy 30 lat wydają się… mocno wygórowane. Po prostu nie ma takich umów, które gwarantowałyby cenę lokalu w dniu jej podpisania i po 25 latach. Jeżeli przyjrzymy się cenie wyjściowej i cenie końcowej za 25 lat jaką zaproponował PFR, to możemy zauważyć, że wartość końcowa mieszkania stanowi mniej więcej dwukrotność ceny w momencie podpisywania umowy DDW. Inaczej mówiąc gdyby mieszkanie zostało sprzedane za 500 tys. zł i spłacane przez okres umowy oznaczałoby przekazanie po 25 latach najmu lokalu za darmo. Jak można byłoby taką sytuację wytłumaczyć innym osobom kupującym mieszkania za gotówkę lub kredyt spłacany dekadami?

Musi być politycznie

Oczywiście „Gazeta Wyborcza” nie byłaby „Gazetą Wyborczą”, gdy w całą sprawę nie próbowała zaprząc polityki.

„Moim zdaniem rządzący do wyborów próbują uciszyć tę sprawę. Spotkaliśmy ministra Waldemara Budę pod Sejmem, kazał nam się umówić na spotkanie. Premier Mateusz Morawiecki codziennie robi live’y, chce rozmawiać z obywatelami. Ja na każdym livie proszę, by rozliczył się z tego programu. Niech przyjedzie i porozmawia z nami, dlaczego tego nie zrobi? Jest odpowiedzialny za swój sztandarowy program. A minister Buda, który, jak powiedział, musi posprzątać po programie, mówił niedawno w wywiadzie, że zaoferowali ludziom możliwość wzięcia „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, że przeliczyli stawki na nowo. Sądzi, że to i tak jest zbyt hojna oferta. Chcą nas potraktować, jakbyśmy kupowali mieszkanie od dewelopera. Ale nie mówią, że to mieszkanie o niższym standardzie, bez parkingów podziemnych, komórek lokatorskich i piwnic” – denerwuje się rozmówca „GW” na jej łamach.

A co na to PFR?

„Między innymi z powodów, na które powołuje się najemca cena nieruchomości nie wynosi ponad 9 tys. zł jak średnia cena rynkowa w tej dzielnicy Gdyni, a jedynie 7,7 tys. za 1 mkw. Najemcy przy ul. Puszczyka mają do dyspozycji ogródki, niektóre o powierzchni niemal 100 mkw., balkony, kilkudziesięciometrowe tarasy. Niektóre mieszkania maja 4 metry wysokości, a inne są dwupoziomowe”. Taki to „niższy standard” zauważa rozmówca „Gazety”.

Można odnieść wrażenie, że oferta wykupu jest odbierana pozytywnie przez wszystkich, poza samymi jej beneficjentami. Nic bardziej mylnego. Na osiedlu przy ul. Puszczyka jest wielu mieszkańców zainteresowanych wykupem. Część z nich jest na zaawansowanym etapie dopinania niezbędnych formalności. Podkreślają, że zdecydowali się na wykup, bo dobrze im się mieszka i chcą się z najmowanym mieszkaniem związać na stałe. Zdają sobie sprawę, że na rynku nie znajdą atrakcyjniejszej oferty cenowej. Jednak, proszą o anonimowość, bo jak tłumaczą „boją się szykan” ze strony niewielkiej – bo zaledwie kilkuosobowej grupy niezadowolonych.