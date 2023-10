Budowanie kadr przyszłości odpowiedzią na transformację geopolityczną Europy i świata

W dobie przełomu geopolitycznego jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki jest budowanie kadr przyszłości. Pretekstem do podjęcia tego wyzwania są m.in. transformacja energetyczna, wchodzenie w zupełnie nowe branże przemysłu czy rozwój energetyki jądrowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki mierzy się z tym zadaniem, wdrażając coraz to nowe rozwiązania. Wierzymy, że dzięki tym staraniom wyjdziemy zarówno naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców, jak i ambicjom młodych ludzi, którzy staną się liderami przemysłu przyszłości – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” dr hab., prof. KUL Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki

Nowoczesna edukacja w polskich szkołach – „Laboratoria Przyszłości”

Polska potrzebuje dziś ludzi o odpowiednich kompetencjach, którzy z łatwością zaadaptują się do zmieniających się warunków i dynamicznie rozwijającego się świata. Istotne jest, żeby zdobyli oni umiejętność ulepszania istniejących rozwiązań i generowania innowacyjnych pomysłów, a także zdolność uczenia się nowych zawodów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w budowaniu kadr przyszłości mocno wspiera najmłodszych już na wczesnych etapach ich edukacji. Naprzeciw uczniom i nauczycielom wychodzi m.in. z programem „Laboratoria Przyszłości”, który daje szanse na stworzenie otoczenia technologicznego w szkole podstawowej. Dzięki dedykowanemu budżetowi w wysokości 1,2 mld zł możliwy jest zakup najnowocześniejszego sprzętu (m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań), który pozwala wspierać rozwój zainteresowań i kompetencji naukowych oraz cyfrowych dzieci i młodzieży.

Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi wpływa nie tylko na atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim otwiera możliwość realizacji zupełnie nowych projektów i zadań. Rozwiązania te pozwalają uczniom aktywnie uczestniczyć w zajęciach, doświadczać własnej sprawczości, szukać nieoczywistych rozwiązań, a także odkrywać pasje i talenty. To również kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. Warto te kompetencje rozwijać wśród młodzieży już dziś, by mogła ona łatwiej poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego i przyszłego świata.

Kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach budowania kompetencji przyszłości jest rozwijanie szkolnictwa zawodowego, dlatego też kontynuujemy reformę rozpoczętą w 2019 r. Kształcenie młodych ludzi zgodnie z potrzebami rynku pracy, którzy na edukacyjnej ścieżce będą zdobywać również praktyczne umiejętności, jest dziś kluczowe w kontekście przygotowywania kadr dla polskiej gospodarki. W tym celu zacieśniamy współpracę szkół i pracodawców, zachęcając przedsiębiorców do tworzenia klas patronackich i zaangażowania się w proces kształcenia.

Swoje działania w tym obszarze MEiN zaprezentowało w opracowanym z innymi resortami „Planie działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022–2025”. Zakłada on promocję kształcenia zawodowego wśród uczniów oraz dostosowanie tej gałęzi edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Najważniejsze aspekty ujęte w dokumencie obejmują m.in. wzmocnienie współpracy z pracodawcami w rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, dostosowanie oferty i treści kształcenia do zmian technologicznych i wyzwań związanych z cyfryzacją, poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych, utworzenie branżowych centrów umiejętności czy zwiększenie udziału samorządów województw w działaniach służących rozwojowi kształcenia zawodowego i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Oferta kształcenia zawodowego jest na bieżąco monitorowana we współpracy z pracodawcami i poszerzana o kolejne zawody oraz kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

Branżowe Centra Umiejętności jako wsparcie szkolnictwa zawodowego

Wsparciem dla rozwoju kształcenia zawodowego są Branżowe Centra Umiejętności. To ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie. Jednostki te umożliwią zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii.

Podstawowe zadania BCU to: branżowe szkolenia dla uczniów, studentów, doktorantów, wykładowców i przedstawicieli firm, łączenie edukacji z biznesem, transfer wiedzy i nowych technologii, a także doradztwo zawodowe i promocja zawodów. Działania te mają na celu wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr, wywołanie wzrostu zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, zwiększenie udziału pracodawców w takim kształceniu, upowszechnienie najnowszych technologii, wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu relacji z biznesem oraz zwiększenie lokalnego i regionalnego potencjału inwestycyjnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki, działając za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach dwóch naborów w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” wyłoniło 89 podmiotów, które zbudują nowe jednostki w systemie oświaty. Łączna wartość dofinansowania wniosków to ponad miliard złotych.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023, a kolejnych 100 do końca 2024 r. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczymy 1,4 mld zł.

Nowe specjalizacje na uczelniach technicznych

Konieczność odpowiedniego przygotowania kadr pojawia się także w kontekście kryzysu energetycznego i poszukiwania nowych źródeł energii. Stąd też m.in. zamówienie przez ministerstwo nowego kierunku „inżynier jądrowy”. Realizacja tego pomysłu będzie możliwa dzięki współpracy MEiN i Orlen SA.

Wśród podmiotów zaangażowanych w kształcenie przyszłych specjalistów sektora energetycznego są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechniki: Gdańska, Poznańska, Śląska, Wrocławska, Warszawska, Koszalińska, Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Każda z wymienionych uczelni już kształci lub za chwilę rozpocznie nabór na kierunki studiów związane z energetyką jądrową.

Kompleksowe przygotowanie fachowców w tej dziedzinie zapewni też Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, którego powołanie jest wspólną inicjatywą Orlen Synthos Green Energy oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz, przy wsparciu MEiN. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. Jego uruchomienie jest planowane na 2027 r.

Odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na zmiany gospodarcze jest również inspirowanie uczelni wyższych do uruchamiania nowych kierunków studiów. Sztuczna inteligencja, ogrodnictwo miejskie i arborystyka, gospodarka odpadami i recykling, nanoinżynieria czy też ekobiznes – to tylko kilka z ponad siedemdziesięciu specjalizacji, które zostały uruchomione na polskich uczelniach wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

Wspieranie rozwoju edukacji w tym obszarze jest konieczne, aby w niedalekiej przyszłości wykształcić najwyższej klasy specjalistów, a co za tym idzie – wzmocnić polską gospodarkę i krajowe bezpieczeństwo energetyczne.

Uczelnie w mniejszych ośrodkach

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera uczelnie w mniejszych miastach, zapewniając młodym ludziom, niezależnie od miejsca zamieszkania, równe szanse rozwoju. Te lokalne centra wiedzy, współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pełnią wiele istotnych funkcji i generują wiele impulsów rozwojowych. Swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w danym regionie. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników przekłada się na rozwój kapitału ludzkiego, a co za tym idzie: zwiększa szanse na nowe inwestycje i przyciągnięcie do danego miastach nowych firm oraz przedsiębiorstw.

Atrakcyjna oferta edukacyjna sprawia, że młodzi ludzie nie muszą wyjeżdżać do dużych ośrodków akademickich. Mogą zdobywać wiedzę i cenione umiejętności w swoich rodzinnych miastach, a później rozwijać się w nich zawodowo. To także szansa na zatrzymanie odpływu ludności do dużych miast.

Wśród wyższych uczelni zawodowych przekształconych w akademie znajdują się m.in.: Akademia w Zamościu (wcześniej Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica), Akademia Mazowiecka w Płocku (wcześniej Mazowiecka Uczelnia Publiczna) oraz Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim (wcześniej piotrkowska filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Doktorat wdrożeniowy, czyli łączenie pracy zawodowej i badawczej

Współpraca przedsiębiorców i jednostek naukowych to korzyści dla całej gospodarki. Ci pierwsi zyskują dostęp do wiedzy i wyników badań, ci drudzy natomiast mogą komercjalizować wyniki prac naukowych i zyskać dodatkowe fundusze na działalność badawczą. Współpraca obu stron to jedno z najważniejszych narzędzi umożliwiających rozwój innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Bez współpracy między tymi sektorami nie jest możliwe budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego MEiN kładzie szczególny nacisk na zacieśnianie tej współpracy i wspiera kształcenie doktorantów oraz przygotowanie ich rozpraw doktorskich, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w działalności danej firmy, i które usprawnią działanie przedsiębiorstwa. Do tej pory – w ramach sześciu odsłon programu – dofinansowanie otrzymało blisko 2 800 doktorantów.

Innowacyjne projekty studentów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera też zainteresowania studentów w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Jego celem jest pomoc młodym w realizacji nowatorskich projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest również zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W ramach trzech odsłon programu dofinansowanie otrzymało 408 projektów o łącznej wartości ponad 22 mln zł.

Rola resortu edukacji w budowaniu kompetencji przyszłości

Polska gospodarka rozwija się w ostatnich latach w imponującym tempie, dlatego utrzymanie pozycji europejskiego lidera rozwoju wymaga odważnej realizacji nowych wyzwań. Te najważniejsze dotyczą odpowiedniego przygotowania kadr, które będą efektywnie działać na lokalnych rynkach pracy.

Odpowiedzią na wyzwania współczesnego i przyszłego świata jest budowanie produktywnych relacji między biznesem a światem nauki, które w dalszej perspektywie czasowej przyniosą wymierne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i nowych pracowników. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera te działania ofertą kształcenia, by stworzyć jak najlepsze warunki edukacyjne dla młodych ludzi.

Dr hab., prof. KUL Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika