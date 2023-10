Próbują uderzać w Orlen. A wychodzi śmiesznie!

Partie opozycyjne i ich zwolennicy próbują dyskredytować partię rządzącą. Sugerują chociażby, że ORLEN celowo obniżył ceny paliw, by pomóc PiS-owi w uzyskaniu lepszego wyniku. W związku z tym pojawia się wiele doniesień o rzekomych „awariach dystrybutorów”. Większość z nich okazuje się nieprawdziwa i nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości – informuje tysol.pl.

Modelka i gwiazda TVN-u Klaudia El Dursi podzieliła się w mediach społecznościowych krótką historią z tankowania na stacji. Poirytowana opublikowała kilka nagrań na InstaStories, narzekając w nich na to, że nie może kupić paliwa. Komentarz w sprawie zostawiło Biuro Prasowe ORLEN.

A oto krótka historia z mojego tankowania. Zorientowałam się, że paliwo w ogóle nie leci. Na to przyszedł pan z obsługi i powiedział, że niestety nie może nam sprzedać paliwa - opowiadała prezenterka na Instagramie.

Paliwo jest, niby awaria, ale wszystko działa. No dostał taką informację. On by chciał, ale wiadomo… Tak że tak- dodawała nieco oburzona.

Na sam koniec zaapelowała do widzów, by udali się na wybory i zagłosowali mądrze.

A oto odpowiedź Orlenu:

Pani Klaudio, cieszymy się, że wybrała Pani ORLEN.

Podpowiadamy, by następnym razem skrócić nagranie. Przypadkowo uwieczniła Pani, że w dystrybutorze obok nie tylko są wszystkie paliwa, ale nawet jeden z naszych Klientów tankuje.

tysol.pl/Orlen