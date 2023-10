Premier: polskie firmy muszą być górą

Zaszła zmiana „od Polski zwijanej” do takiej, w której każda gmina odczuwa inwestycje. Wcześniej funkcjonowało podejście, w ramach którego wyprzedawano majątek; dziś polska przedsiębiorczość, polskie firmy muszą być górą - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas konferencji w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej (woj. Małopolskie) podkreślił, że dziś „polska przedsiębiorczość, polskie firmy muszą być górą”. Dodał przy tym, że nie zawsze funkcjonowało takie podejście, a wcześniej polskie firmy były wyprzedawane.

Wyprzedany majątek za 58 mld zł i gdzie są te pieniądze? Gdzie one się podziały? Warto, żeby każdy zadawał sobie to pytanie, bo zbliżamy się do decydującego momentu, gdzie te 8 lat, przez które szliśmy do przodu, rozwój Polski postępował, może prysnąć jak bańka mydlana - powiedział premier Morawiecki.

Zachęcał do tego, by rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, że zaszła zmiana „od Polski zwijanej” do takiej, w której każda gmina odczuwa inwestycje, gdzie minimalne wynagrodzenie przekracza 20 zł za godzinę, gdzie budowana jest najsilniejsza armia lądowa w Europie, a emeryci otrzymują 13., 14. emeryturę oraz godziwe waloryzacje.

Tak zostanie ,szanowni państwo, jeżeli taki będzie wasz wybór, taki będzie wasz werdykt 15 października - powiedział premier.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

PAP/RO

