TVP Info ujawnia taśmy Banasia! Wyborcza gra szefa NIK

TVP Info przedstawiło fragment nagrania z udziałem prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i adwokata Marka Chmaja zarejestrowane według stacji przez urzędników pracujących w NIK. Na piątkowy wieczór zapowiedziało publikację całości nagrania. TVP Info wskazuje, że to największa afera od czasu Rywina, a NIK ustawiał układ Tuska z Konfederacją, aby uderzyć w PiS – informuje portal wPolityce.pl.

Może to w pewien sposób zwiększyć przepływy między niektórymi partiami, komitetami. To nie będą przepływy w skali 4-5 pkt proc., tylko raczej około 1 proc. Taśmy Banasia mogą być dla niektórych osób głosujących na Konfederację, a w drugim wyborze stawiające na PiS, sygnałem, by jednak zmienić zdanie – zaznacza w rozmowie w portalem wPolityce.pl poseł PiS Paweł Lisiecki. I podkreśla jednocześnie, że stawka tych wyborów jest ogromna.

Albo kontynuujemy reformy, które zostały zapoczątkowane w 2015 r. i uniezależniamy się od takich państw, jak Niemcy i Rosja, albo dojdzie do zahamowania tych procesów i jednocześnie powrotu do tego, co było przed 2015 – do bardzo serwilistycznej polityki względem Niemiec — mówi Paweł Lisiecki.

TVP Info poinformowało, że nagrania pochodzą od pracowników NIK, którzy mieli dość wykorzystywania Izby przez jej prezesa do politycznej walki. Ujawnione przez stację taśmy pokazują – jak podkreśla TVP Info - jak wysłannik Tuska (Marek Chmaj) ustawia z prezesem NIK działania uderzające w PiS.

Stacja dodaje, że prezes NIK podkreśla wysłannikowi Tuska (którego nazywa „szefem” - Banaś mówi „przekaż szefowi”), że ma dla niego „prezenty” na koniec kampanii wyborczej. TVP Info przekazało, że chodzi o raporty uderzające w PiS, publikowane przez NIK, a taśmy wskazują, że był to skoordynowany atak na linii Konfederacja-NIK-Tusk. Jak zwraca uwagę stacja, Marian Banaś w nagraniu podkreśla wysłannikowi „szefa” (czyli Tuska), że ma wpływy w Konfederacji, z których zamierza skorzystać po wyborach.

Jak będzie wyglądał przyszły rząd, jeżeli PiS nie uda się zdobyć samodzielnej większości? - pyta wPolityce.pl

Nie wiemy, jaka liczba mandatów będzie przypadała poszczególnym komitetom wyborczym. Jeżeli mówimy o potencjalnym udziale Konfederacji w rządzie PiS, to wygląda na to, że próbują dogadywać się z Koalicją Obywatelską – mówi Paweł Lisiecki.

Pytanie, czy Polskę stać na chaos, gdzie Polską będzie rządziło kilkanaście partii w czterech klubach parlamentarnych. To będzie bardzo trudne do utrzymania – podkreśla Paweł Lisiecki.

wPolityce.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: „Morski maluch” atakuje! Eksperymentalne uzbrojenie

CZYTAJ TEŻ: Takiej premii można pozazdrościć. JSW płaci!

CZYTAJ TEŻ: Czy Musk zapłaci miliardową karę?