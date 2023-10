Kaczyński: zaproponowaliśmy społeczeństwu lepsze życie

Zaproponowaliśmy społeczeństwu po prostu lepsze życie; niezależnie od tego, jak kto się miał przedtem i gdzie mieszka – mówił w piątek w Starachowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński

W piątek, w ostatnim dniu kampanii wyborczej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedza region świętokrzyski. Po południu spotkał się z młodzieżą w Starachowicach.

Podczas briefingu prasowego zaznaczył, że Zjednoczona Prawica przez osiem lat rządów opracowała model gospodarczy państwa, które jest przyjazne obywatelom.

To znaczy tej większości, która nie jest zamożna, nie ma jakichś wielkich szans na zamożność. Ci, którzy są zwolennikami modelu liberalnego, mówią o takich ludziach, że oni nie potrafią sobie dać rady. Otóż to bywa bardzo różnie, bardzo różne czynniki na to wpływają - mówił lider PiS.

Jego zdaniem, „aby w pełni wykorzystać potencjał społeczeństwa”, konieczne jest wspomaganie grup mniej zamożnych, i to - jak podkreślił - jest model państwa, który realizuje Prawo i Sprawiedliwość. W tym kontekście wymienił działania rządu w zakresie polityki społecznej – podwyższenie emerytur, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, podniesienie pensji minimalnej, wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży.

Myśmy zaproponowali społeczeństwu po prostu lepsze życie i to niezależnie od tego, jak kto się miał przedtem, niezależnie od tego, gdzie kto mieszka, bo do tego doszła polityka wyrównywania szans, polityka lokalna. To wszystko w tej chwili jest przedmiotem wyborów, czy to będzie kontynuowane – mówił Kaczyński.

Zaznaczył, że wdrożenie tych zmian było możliwe, ponieważ rząd PiS w bardzo krótkim czasie „niemalże wyeliminował, to gigantyczne złodziejstwo na setki miliardów złotych, które trwało i które było na korzyść różnych sił z zagranicy, ale także sił wewnętrznych”.

Prezes PiS podkreślił, że przedmiotem wyborów będzie również kwestia bezpieczeństwa.

Zbroimy się naprawdę na wielką skalę, to jest dla naszej gospodarki rzeczywiście ogromny wysiłek, ale jesteśmy w stanie stworzyć armie, która będzie trudna do zaatakowania, siłę ognia, która będzie trudna do przełamania. Realizujemy zasadę chcesz pokoju, szykuj wojnę - oświadczył.

Według Kaczyńskiego, opozycja nie będzie w stanie prowadzić takiej polityki „choćby dlatego, że nie będą mieli pieniędzy, no bo ten rabunek się zacznie z powrotem”.

Szef PiS przestrzegał, że świat „wchodzi w bardzo niedobry, tragiczny okres wojen”.

Mamy jedną na Ukrainie, drugą w Izraelu i w Palestynie, ona się łatwo może rozszerzyć. Jest w gruncie rzeczy zapowiedź wojny na Dalekim Wschodzie. Bo atak na Tajwan zapowiedziany na 2027 rok, to jest przecież nic innego, jak zapowiedź wielkiej wojny, być może wojny światowej, być może atomowej. Musimy być w tej sprawie bardzo czujni – dodał.

Zwracał uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa polega także na odtwarzaniu jednostek policji – odbudowywaniu posterunków i komisariatów w mniejszych gminach.

Podkreślił również, że rząd PiS jest jednoznacznie przeciwko jakimkolwiek ustępstwom w kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów. „Będziemy twardo bronić granicy wschodniej i absolutnie odrzucamy pakt migracyjny. On w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, żeby przymusowo tutaj sprowadzać ludzi z zewnątrz” – mówił, zachęcając jednocześnie do udziału w referendum i wypowiedzenie się ws. polityki migracyjnej.

PAP/KG