Czarnek: To jest większa afera, niż afera Rywina

To jest większa afera, niż afera Rywina. Mamy do czynienia z czymś, co w moim przekonaniu wypełnia znamiona przestępstw karnych - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, komentując opublikowane fragmenty nagrania rozmowy prezesa NIK Mariana Banasia z adwokatem Markiem Chmajem

TVP Info w piątek rano opublikowało fragmenty nagrania rozmowy prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia z adwokatem Markiem Chmajem, które - jak podała stacja - zarejestrowali i ujawnili urzędnicy pracujący w NIK.

„To jest większa afera, niż afera Rywina” - skomentował w piątek w TVP Info minister Czarnek.

W aferze Rywina ktoś chciał dać łapówkę po to, aby zmienić coś w przepisach prawa - i to był rzeczywiście niebywały skandal. Tu natomiast mamy do czynienia z przekształceniem najwyższego urzędu kontrolnego państwa polskiego, konstytucyjnego urzędu państwa, przekształceniem tego urzędu przez szefa tego urzędu i przez Tuska, który jest jego szefem, bo tak go nazywa, i przez jego wysłannika pana Chmaja, który podobno jest specjalistą od Najwyższej Izby Kontroli, w prostacki, prymitywny aparat do wymuszania głosowania na Tuska, do fabrykowania jakiś raportów, on to nazywa „prezentami”, po to tylko, żeby również w czasie ciszy wyborczej te „prezenty” Tuskowe były przekazywane po to tylko, żeby Tusk wygrał - powiedział.