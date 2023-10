Kaczyński: my rządzimy w Polsce sami

My rządzimy w Polsce sami, bez Berlina i bez Moskwy - powiedział w piątek podczas wiecu wyborczego PiS w Sandomierzu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mówił także o stawce najbliższych wyborów

W piątkowy wieczór w Sandomierzu odbywa się wiec wyborczy PiS, który jest podsumowaniem kampanii wyborczej. W wiecu biorą udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, szef MON Mariusz Błaszczak, b. premier Beata Szydło, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef kampanii PiS, europoseł Joachim Brudziński.

Jeśli chcemy mówić o czymś, co w tej chwili jest najważniejsze, to znaczy o stawce tych wyborów. To trzeba powiedzieć, że ta stawka ma dwa wymiary. Ten bliższy i ten z nieco dalszej perspektywy. Bliższy odnosi się do pytania następującego, czy mianowicie to wszystko, co zostało w ciągu ośmiu lat uzyskane, ma być utrzymane, czy ma być rozebrane lub zniszczone. To są konkrety. To jest przede wszystkim decyzja, która została świadomie podjęta przez naszą partię, naszą ekipę, że my rządzimy w Polsce sami, bez Berlina, bez Moskwy - podkreślił Kaczyński.