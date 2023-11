Lotnisko w Łodzi szuka pracowników. Stawka 6,4 tys. zł/msc

Coraz większa liczba połączeń oraz ambitne plany rozbudowy polskich lotnisk obiecują nie tylko unikalne perspektywy podróży, ale także ogromne możliwości rozwoju gospodarczego Polski na arenie międzynarodowej. Dobre wieści napływają tym razem z łódzkiego portu lotniczego im. Władysława Reymonta. Oddalone o 6 km od centrum miasta, lotnisko szuka pracowników na różne stanowiska, w tym administracyjne i fizyczne.

Lotnisko w Łodzi zapewnia podróżnym dostęp do 14 stanowisk check-in, 5 bramek odlotowych, sklepy wolnocłowe i 14 stanowisk postojowych dla samolotów. W ostatnim czasie port planuje kolejne inwestycje, umożliwiające pasażerom m.in. bezpośrednie połączenia z Malagą w Hiszpanii.

W przyszłym roku planujemy aż 10 kierunków czarterowych, w tym nowości, czyli loty do Tunezji i Albanii, a być może także na Korfu (…) Obecnie zatrudniamy ponad 200 osób, ale to za mało - mówi „Wyborczej” Robert Makowski

Na liście stanowisk do obsadzenia są m.in. operatorzy sekcji rampowo-magazynowej, młodsi pracownicy służby ochrony lotniska, specjaliści ds. kluczowych klientów i marketingu, a także technicy utrzymania obiektu, sekretarki, specjaliści ds. projektów i przetargów oraz operatorzy obsługi naziemnej.

Loty regularne, oferowane m.in. przez Ryanair, umożliwiają bezpośrednie podróże do Londynu Stansted, East Midlands, Dublina, Alicante i Malagi w Hiszpanii. Dodatkowo, dostępne są loty czarterowe do atrakcyjnych miejsc takich jak Korfu, Zakhyntos, Heraklion, Rodos, Bodrum, Antalya, Burgas i Warna. Praca na tym lotnisku staje się coraz bardziej atrakcyjna w świetle jego rozwoju i perspektyw na przyszłość.

Według „Gazety Wyborczej”, lotnisko odnotowuje w tym roku najlepsze wyniki od 10 lat i spodziewa się jeszcze lepszego roku przyszłego, dzięki rozszerzającej się sieci połączeń, zarówno regularnych, jak i czarterowych.

Przykładowo: Operatorzy cargo zatrudnieni na umowy-zlecenie mogą liczyć na zarobek 29 zł brutto za godzinę, a po przeszkoleniu ich pensja ma wzrosnąć do 40 zł brutto za godzinę. Oznacza to, że przy standardowym czasie pracy, który wynosi 40 godzin tygodniowo, miesięczna pensja operatora to 6,4 tys. zł brutto.

