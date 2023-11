Dzięki UE dowiesz się ile zarabia kolega!

Czy tajność wynagrodzeń jest dobra czy zła? Za chwilę na to pytanie odpowie UE!

A odpowie w sposób następujący: ową tajność likwidując. Do tej pory bowiem wynagrodzenia były objęte klauzulą dyskrecji, co oznacza, że pracownicy nie znali nawzajem swoich wynagrodzeń, nie rekomendowano też rozmów o nich między pracownikami. Teraz ma się to zmienić.

Jak informuje na platformie X Cezary Bachański, ekonomista i komentator:

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń, pracodawca będzie miał obowiązek ujawnić wysokość wynagrodzenia obowiązującą pracowników wykonujących tę samą pracę lub zbliżoną. Innymi słowy, będziesz wiedzieć ile zarabiają twoi koledzy i koleżanki z pracy. Państwa członkowskie mają trzy lata na implementację powyższej dyrektywy. Nie uważam jednak, że jest ona w interesie pracownika, a wręcz… przeciwnie.

Jak ekonomista ocenia tę decyzję? Warto zajrzeć do jego wypowiedzi.

A co Państwo o tym sądzą?

X/ as/

CZYTAJ TEŻ:

Jak Cypr wspiera Putina? Efekty dziennikarskiego śledztwa

Sekret „wojennej” Toyoty: Ten samochód „walczy” na całym globie!