PSL: Niech PiS sam się tłumaczy z wiatraków

Zanim PiS zawnioskuje o jakąkolwiek komisję śledczą ws. wiatraków, powinno wytłumaczyć się z tego dlaczego całkowicie zablokowało rozwój energetyki wiatrowej na lądzie - powiedział PAP wiceszef PSL Dariusz Klimczak, odnosząc się do pomysłu premiera ws. komisji śledczej dot. projektu tzw. ustawy wiatrakowej

Grupa posłów Polski 2050-TD i KO 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r.; projekt zawiera także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.

Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do tego projektu w poniedziałek na konferencji prasowej ocenił, że jest to „jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnich 30 lat”.

Dlatego domagamy się komisji śledczej, która sprawdzi, kto wpisał te przepisy do „lex Kloska” (od nazwiska posłanki Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski - red.) - oświadczył premier.

CZYTAJ TEŻ: Błaszczak: „Afera wiatrakowa” to zagrożenie dla wsi i mniejszych miejscowości

CZYTAJ TEŻ: Afera wiatrakowa: Polska ma być składowiskiem eko-odpadów?

Klimczak odnosząc się w rozmowie z PAP do słów premiera powiedział, że szef obecnego rządu będzie miał wiele okazji do tego, by stanąć przed komisją śledczą, bo - jak mówił - „planujemy na początek powołanie trzech”.

To, że premier Morawiecki domaga się kolejnej komisji śledczej, to pewnie spełnimy to życzenie, ale nie będzie ta komisja dotyczyła kwestii wiatraków - podkreślił Klimczak.

Według niego, „zanim Prawo i Sprawiedliwość zawnioskuje o jakąkolwiek komisję względem wiatraków powinno wytłumaczyć się z tego dlaczego całkowicie zablokowało rozwój energetyki wiatrowej na lądzie”.

Klimczak przypomniał też, że kiedy jego ugrupowanie organizowało spotkania zespołu parlamentarnego w sprawie energii odnawialnej, to premier Morawiecki uczestniczył w jednym z takich spotkań i zgadzał się wówczas, że odległość wiatraków ma wynosić 500 metrów i że trzeba uwolnić energetykę wiatrową.

A dzisiaj udaje, że jest zbulwersowany próbą odblokowania energetyki wiatrowej - dodał wiceszef Stronnictwa.

Pytany, czy PSL popiera ten projekt Klimczak odparł, że konieczna jest poprawka dotycząca odległości.

My nie podpisaliśmy się pod tym projektem, ponieważ mamy swój projekt dotyczący energetyki wiatrowej. Natomiast na komisji z ekspertami z fachowcami, ze stroną społeczną trzeba określić wszystkie kwestie, które są niezbędne do przedyskutowania tego projektu, uwzględnienia uwag i spokojnego wprowadzenia ich w życie - mówił Klimczak.

PAP, mw