Niemieccy "ekolodzy" chcą zamknąć kopalnie Turów!

Wojna o koncesję na wydobycie w kopalni Turów trwa w sądach od początku roku. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił zażalenia niemieckich organizacji ekologicznych, co jest sukcesem ministerstwa klimatu i Prokuratury Krajowej wspierającej polską kopalnię - podaje portal wPolityce.pl

Niemieckim ekologom nie udało się uderzyć w bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jak podaje portal wPolityce.pl sprawa dotyczy skarg z kwietnia i maja 2023 roku, które do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skierowały stowarzyszenia i osoby fizyczne w związku z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z 17 lutego 2023 r., w przedmiocie zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 22 czerwca 2023 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zaskarżona decyzja zmieniła, wyznaczony koncesją z 27 kwietnia 1994 r. nr 65/94 (ze zmianami), termin udzielenia koncesji do 30 kwietnia 2026 r. ustalając go do 27 kwietnia 2044 r., informował WSA w Warszawie.