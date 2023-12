Rusz wózkiem! Sztuczna inteligencja zrobi ci zakupy

Żarty się skończyły, ruszyły wózki! Amerykańska firma Instacart zajmująca się dostawami artykułów spożywczych wprowadza w amerykańskich marketach spożywczych inteligentne wózki na zakupy.

Wózek na zakupy sprzężony ze sztuczną inteligencją umożliwia kupującym skanowanie produktów bezpośrednio w koszyku, ważenie produktów i śledzenie całkowitego kosztu w czasie rzeczywistym. Klienci mogą także korzystać ze swoich kont lojalnościowych przy zakupach, co daje im dostęp do promocji i oszczędności. Mając policzone i zważone zakupy nie trzeba stać z takim wózkiem w kolejce do kasy, co oszczędza wiele czasu

Wózki napędzane są przez Caper AI, który Instacart nabył w 2021 roku za 350 milionów dolarów – podaje serwis Fox Business.

Klienci korzystających w inteligentnych wózków oceniają, że ich ulubioną funkcją jest wyświetlanie bieżącej sumy artykułów w koszyku, bo dzięki temu panują nad budżetem i przebiegiem zakupów, co pozwala oszczędzić wiele czasu

»» O tegorocznych zakupach świątecznych czytaj tutaj:

Większość z nas wyda na święta do 1 000 zł

Wieczerza wigilijna będzie o 4% tańsza niż przed rokiem

Menedżerowie Instacart zapowiadają, że docelowo działanie takiego inteligentnego wózka ma być ściśle spersonalizowane. Wózek będzie mógł automatycznie rozpoznawać potrzeby i ograniczenia posługującej się nim osoby, zwyczaje zakupowe, polecać produkty lub przepisy na podstawie preferencji lub ograniczeń dietetycznych.

W przedświątecznej gorączce taki inteligentny wózek przydał by się wielu z nas. I pewnie ta technologia raczej prędzej niż później zagości także w naszych supermarketach. Jest tylko pytanie, jak je po polsku nazwać: „mózki”? „AI-wózki”?

Sek, źródło: Fox Business