Hołownia zmusi Polaków do przyjęcia euro

Kiedyś hasło przewodnie „Pieniędzy nie ma i nie będzie” - hasło Platformy Obywatelskiej, dziś Koalicji Obywatelskiej wraca na stół pełen deklaracji i obietnic, ale juz pod innym szyldem. Tym razem swą bezradność postanowiono zrzucić na poprzedni rząd. „PiS zostawił nam budżet państwa w opłakanym stanie” - mówił w środę marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zapowiedział też plany przyjęcia euro.

Politycy PiS: Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki zadali w środę Trzeciej Drodze trzy pytania: czy poprze projekt PiS przywrócenia zerowej stawki VAT na żywność, czy będzie popierała „wepchnięcie” Polski do strefy euro oraz czy będzie projekt ws. przedłużenia tzw. tarczy energetycznej.

Według najnowszego sondażu United Surveys, prawie 70 proc. Polaków stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu euro w Polsce. Niemniej jednak Szymon Hołownia stara się wmówić Polakom czego oni chcą i narzucić im swój punkt widzenia.

Hołownia powiedział, że to „Polacy są za wprowadzeniem euro”. W ten posób argumentuje swoją wypowiedź:

Jak mieliśmy referendum dot. przystąpienia Polski do UE, to przystąpienie do UE wiąże się z wprowadzeniem euro. Jak wstępujesz do UE, to musisz się zobowiązać, że euro przyjmiesz - argumentował Hołownia.