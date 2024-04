Polska krajem peryferyjnym. "Jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec"

„Polska zawsze będzie krajem peryferyjnym. W naszym interesie jest rezygnacja ze snów o podmiotowości. Tylko wówczas w spokoju będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw naszego peryferyjnego położenia. Jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec, wywijanie szabelką to samobójstwo” przekonywał w 2018 roku Bartłomiej Sienkiewicz, obecny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Słowa zatroskanego o instytucje i państwo polityka przytacza w swoim felietonie Konstanty Pilawa.

Konstanty Pilawa wspomina, jak to Bartłomiej Sienkiewicz w 2018 r. wygłosił w Klubie Jagiellońskim koncepcję skazanej na peryferyjność Polski i zalecał zrezygnowanie z suwerennej polityki na rzecz korzystania z peryferyjnego położenia kraju. Sienkiewicz twierdził, że Polska jest częścią niemieckiej gospodarki, a więzi narodowej już nie ma. Teraz Pilawa zauważa, że Sienkiewicz, po powrocie PO do władzy, stał się tym, który krytykował 6 lat temu, oskarżając go o tanie rewanżyzm. Zmiany personalne w instytucjach i mediach publicznych są dla Pilawy totalnym zaprzeczeniem wcześniejszych poglądów Sienkiewicza

Kwintesencja myślenia „uśmiechniętej Polski”. Zero ambicji, zero determinacji w kierunku rozwoju Polski. Oddać stery Niemcom, którzy jakoś tam nas pod swoim senioratem może nie zagłodzą.

Niemcy przecież w takiej relacji na poziom zbliżony do siebie nigdy nam nie pozwolą awansować, to ludziom z serwilistycznym myśleniem jak Sienkiewicz, Tusk i ich ekipa nie przeszkadza, bo wystarczy „ciepła woda w kranie” czy kładka pieszo-rowerowa.

CPK, atom, sprawne i nowoczesne porty? Po co to komu. Przecież mają to wszystko Niemcy (atomu się akurat wypierają, bo mieli mieć więcej kasy z deali energetycznych z Putinem). Oni zbiorą cła, podatki, a z tego odpalą kilka procent na to, aby niemiecka firma zarobiła na jakiejś małej budowie w Polsce, wtedy Polacy będą mogli bić pokłony Unii Europejskiej. Polacy mają też płacić podatki od swojego węgla, by koszty wytwarzania prądu były tak drogie, że elektrownie padną, więc trzeba będzie prąd kupować od Niemców. Po co nam własne elektrownie, skoro jesteśmy niemiecką kolonią?

Żeby Polakom nie przyszło do głowy jednak działać odrobinę samodzielnie, to Niemcy przypilnują sobie zamknięcia dyskursu medialnego w Polsce (przejęcie mediów publicznych), a opozycji do myślenia serwilistycznego przykręci się śrubę bodnarowską prokuraturą i sądami. A potem niemiecka armia przejmie nadzór nad Wojskiem Polskim (zapędy o takim zamiarze wczoraj ogłosił niemiecki ambasador), przecież to jest istota zmiany unijnych traktatów, która jest uruchomiona. W końcu Polacy mają się do siebie i Niemców uśmiechać, a nie tam marzyć o czymś więcej niż byciem kolonią niemiecką.