Rośnie liczba dronów wojskowych produkowanych w Afryce

Kraje Afryki produkują co najmniej 35 różnych modeli dronów wojskowych; RPA, Nigeria, Algieria i Etiopia są dla nich najbardziej opłacalnymi rynkami zbytu - wynika z najnowszego raportu opracowanego przez magazyn „Military Africa”.

Kraje Afryki z uwagą śledzą rosyjską agresję na Ukrainie i widząc, że bezzałogowe statki powietrzne (UAV) stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnych sił zbrojnych, same inwestują w ich lokalną produkcję.

Postęp w rozwoju

Najnowsze afrykańskie dane dotyczące zamówień na drony pokazują, że kontynent odnotowuje znaczący postęp w rozwoju rodzimych dronów wojskowych, rozpoczynając tym samym swoisty wyścig zbrojeń, ponieważ kraje afrykańskie rywalizują o uzyskanie przewagi technologicznej nad swoimi sąsiadami.

Drony bojowe zostały już opracowane i produkowane w siedmiu krajach przez 13 różnych firm.

„Military Africa” wśród producentów dronów wymienił Egipt, Etiopię, Kenię, Nigerię, RPA, Sudan i Tunezję. Przoduje Republika Południowej Afryki, której firmy wypuściły na rynek 12 modeli dronów. Kraje Afryki Północnej, w tym Egipt i Sudan produkują mniej dronów, jeśli chodzi o ich liczbę, ale więcej modeli - aż 14.

Siły zbrojne RPA forsowały rozwój dronów od 1970 roku, a udoskonalony dzięki doświadczeniom bojowym (na przykład w walkach z wybijającymi się na niepodległość Namibijczykami - PAP) przemysł dronów rozkwitł w latach 80. XX wieku” - czytamy w raporcie.

35 różnych modeli

Wrzesień 2023 roku był dla RPA przełomowy, gdy dron Milkor 380 - o imponującej rozpiętości skrzydeł 18,6 metra i maksymalnej masie startowej 1300 kilogramów - odbył swój inauguracyjny lot.

Drugim co do wielkości producentem dronów w Afryce jest nigeryjski Airforce Institute of Technology (AFIT) z 20 jednostkami wyprodukowanymi od czasu rozpoczęcia działalności w 2000 roku.

Nigeria ma w swoim arsenale Tsaigumi UAV, opracowany wspólnie z portugalską firmą UAVision, ale zaprojektowany przez Nkemdilima Anulika Ofodile, inżyniera lotnictwa i kosmonautyki nigeryjskich sił powietrznych.

Jednak flagowym produktem tego kraju jest Archer, zaprezentowany w marcu 2024 roku. Dron ten pokazał możliwości Afryki w opracowywaniu najnowocześniejszych technologii UAV. Według platformy informacyjnej TechCabal nigeryjska firma TerraHaptix sama produkuje wszystkie części, „w tym płatowiec, komputery pokładowe, oprogramowanie układowe, układ napędowy i system operacyjny lotu”. Wkrótce na rynek trafić ma do 10 tys. sztuk Archera rocznie.

Kenia opracowała swojego drona TAI na bazie izraelskiego Aerostara. Pierwsze loty TAI rozpoczął w 2021 roku.

Egipt ma ASN-209 UAV, będącego owocem współpracy pomiędzy egipskim wojskiem a chińskim producentem sprzętu obronnego Xi-an Aisheng Technology Group. W Algierii firma Star Aviation opracowała serię Amel. Tunezja szczyci się dronem Nasnan, a Etiopia - WanderB.

Użycie dronów

Drony były wykorzystywane do różnych celów w Afryce, od zwalczania terroryzmu, poprzez monitorowanie kłusownictwa, po dostarczanie środków medycznych do niedostępnych obszarów. Jednak obecnie najczęściej używa się ich podczas licznych w Afryce misji wojskowych.

