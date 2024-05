Przełom w sprawie Izery. Zapowiedź przepływu 5 mld zł

W Krajowym Planie Odbudowy (KPO) nie ma żadnych zawartych umów ani zapisów dotyczących Izery, są natomiast środki, które na ten projekt mogą zostać wydane, jest to 5 mld zł - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Nie ma żadnych zawartych umów – pomimo tego, co było mówione – i żadnych zapisów w KPO dotyczących Izery” - powiedziała w rozmowie z PAP szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dodała jednak, że w KPO jest 5 mld zł, które mogą, ale nie muszą zostać wydane na Izerę. Minister odniosła się w ten sposób do pomysłu wsparcia ze środków KPO opracowywanego od lat projektu polskiego samochodu elektrycznego Izera.

One były w części grantowej KPO, ale myśmy je przesunęli na preferencyjną pożyczkę. Chodzi o to, że środki z grantu muszą być wydatkowane do połowy 2026 r., a nie ma takiej możliwości, żeby była gotowa linia produkcyjna – a taki był wymóg – do połowy 2026 r. Ten projekt nie jest tak zaawansowany - powiedziała minister.