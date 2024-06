Najpotężniejszy: Nowy Abrams ma dominować pole walki

Abrams jest bez wątpienia jednym z najlepszych czołgów na globie - teraz, wraz z nowym programem modernizacyjnym, ma totalnie dominować pole bitwy przyszłości.

M1A2 Abrams jest obecnie głównym czołgiem US Army, który został zakupiony także przez Wojsko Polskie. Maszyna ta jest obecnie jedną z najlepszych na globie, będąc absolutnym szczytem rozwoju wojsk pancernych. A jednak - ta „nowoczesna” (i dominująca np. ukraińskie pole bitwy) technologia ma już ponad 20 lat. Pentagon zdecydował, że czas na zmiany.

Polska też z Abramsami

Przypomnijmy - Polska także ma na wyposażeniu Abramsy. W styczniu 2023 r. Polska zamówiła 116 amerykańskich czołgów M1A1 Abrams, wraz ze sprzętem towarzyszącym. To czołgi starszego typu, używane wcześniej przez żołnierzy amerykańskich. Ich zamówienie z szybkim terminem dostawy związane było z brakami wywołanymi przekazaniem przez polskie wojsko kilkuset poradzieckich maszyn z rodziny T-72 broniącej się przez Rosją Ukrainie. Całkowita wartość umowy wynosi ok. 1,4 mld dol. netto, z czego blisko 200 mln dol. jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Wszystkie pojazdy mają trafić do Polski do końca 2024 r.

Abrams w służbie Wojska Polskiego / autor: fot. Fratria

Oprócz Abramsów w wersji M1A1 polski rząd w kwietniu 2022 r. zamówił 250 nowych Abramsów w jednej z najnowocześniejszych wersji M1A2 SEPv3. Te maszyny jeszcze nie dotarły do Polski, dostawy mają zostać zakończone w 2026 r. Oba zamówienia przewidują dostawę także sprzętu towarzyszącego - m.in. wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, składanych mostów M1074 joint Assault Bridge czy wozów dowodzenia, a także pakiet szkoleniowy i logistyczny. (PAP)

Abrams następnej generacji

Jak wskazuje na portalu Konflikty.pl Andrzej Pawłowski Abrams ma doczekać się daleko idącej modernizacji, której efektem ma być czołg przyszłości - M1E3 Abrams.

Abrams Wojska Polskiego / autor: fot. Fratria

Jak wskazuje Pawłowski obecne ruchy tak Pentagonu jak i generalicji wojsk lądowych USA wskazują, iż za chwilę nastąpi koniec modernizacji klasycznego już Abramsa M1A2 SEPv3. Nowy czołg ma być lepiej uzbrojony, mieć większą świadomość sytuacyjną w boju i być gotowym do… wojny na Pacyfiku.

Nowy teatr działań

Tamtejszy teatr działań wymaga lżejszego czołgu. Stąd taka popularność średnich i lekkich maszyn w takich krajach jak Tajlandia, Indonezja, Filipiny czy Malezja, zaś USA - ze względu na rosnące zagrożenie Chin - potrzebuje maszyny zdolnej do operowania w takim teatrze.

Jak wskazuje Pawłowski na portalu Konflikty.pl:

Nowy wariant czołgu ma być nie tylko lżejszy, ale też wyposa­żony w zaawansowane roz­wią­zania techniczne, dzięki czemu łatwiej przetrwa na polu walki. M1E3 ma być zupełnie innym rozwiązaniem konstrukcyjnym niż dotychczasowe odmiany tego legendar­nego czołgu.

Jak dodaje ekspert:

US Army spodziewa się, że dzięki wszystkim działaniom masa Abramsa spadnie poniżej 60 ton. Tak daleko idące zmiany podjęto, gdy okazało się, że prototyp M1A2 SEPv4 mógł osiągnąć masę ponad 72 ton. M1E3 ma być też lżejszy od M1A2 SEPv3, której masa sięga niespełna 67 ton.

Dodatkowo - załoga ma otrzymać wsparcie algorytmów SI, zyskując też możliwość zajrzenia „za” pancerz wrogiej maszyny, dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości See Through Armor.

Kiedy ujrzymy nowego Abramsa? Plan zakłada dopięcie projektu do 2040 roku, jednak widmo konfrontacji z Chinami może sprawić, iż nowy Abrams wyjedzie na pole walki szybciej.

Istotnie - przyszłość już tu jest!

PAP/ Konflikty.pl/ as/