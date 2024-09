Ogromne miliony od Unii dla rolników m.in. z Niemiec

Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek przekazanie blisko 120 mln euro z rezerwy rolnej na pomoc dla rolników z Bułgarii, Niemiec, Estonii, Włoch i Rumunii, których uprawy ucierpiały z powodu złych warunków pogodowych wiosną i latem.

Ze 119,7 mln euro pomocy bezpośredniej dla rolników, prawie 11 mln miałoby trafić do Bułgarii, 46,5 mln do Niemiec, 3,3 mln do Estonii, ponad 37 mln do Włoch i prawie 22 mln do Rumunii.

Jak poinformowała KE, środki te mogą być zwiększone nawet o 200 proc. z funduszy krajowych.

To wyraźny wyraz solidarności UE z potrzebującymi rolnikami. Nasi rolnicy nie są sami w walce ze zmianą klimatu – mogą liczyć na wsparcie Komisji Europejskiej w reagowaniu na kryzysy, dostosowywaniu się do nowych wyzwań i ochronie przyszłości swoich gospodarstw i rodzin – napisał w oświadczeniu komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Pieniądze mają pomóc rolnikom, którzy utracili część swojej produkcji, a tym samym część dochodów, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i na początku lata. Chodzi m.in. o upały i susze, które dotknęły południowe Włochy i włoskie wyspy, co miało wpływ m.in. na uprawę owoców i warzyw oraz produkcję wina. Susza, która przeszła latem przez Bułgarię zniszczyła część upraw, zwłaszcza kukurydzy i słonecznika, a fale upałów, susza, gwałtowne burze i grad zniszczyły uprawy w Rumunii. Niemcy musiały się borykać w kwietniu z przymrozkami, które uszkodziły sady i winorośle. Z kolei Estonia mierzyła się z ogromnymi wahaniami pogody od silnego mrozu w grudniu i styczniu, przez wysokie temperatury w marcu, po powrót przymrozków późniejszą wiosną i powodzie latem. Miało to negatywny wpływ zwłaszcza na uprawy ziemniaków, rzepaku, owoców i warzyw.

Wniosek KE o przyznaniu pomocy musi zostać teraz zatwierdzony przez państwa członkowskie, co nastąpić ma 7 października na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Państwa, które otrzymają wsparcie będą musiały rozdzielić pomoc do 30 kwietnia 2025 r. i zapewnić, że trafi ona do rolników.

Wcześniej pomoc otrzymała Polska

Wcześniej, jeszcze w lipcu, podobna pomoc w wysokości 77 mln euro z rezerwy rolnej przyznana została rolnikom w Austrii, Czechach, Polsce i Portugalii. Wówczas Polska otrzymała 37 mln euro wsparcia dla rolników, sadowników i właścicieli winnic, którzy ucierpieli w wyniku wiosennych przymrozków i gradobicia.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2023-2027 obejmuje rezerwę rolną w wysokości 450 mln euro; środki te przeznaczone są na radzenie sobie z zakłóceniami rynku lub wyjątkowymi zdarzeniami mającymi wpływ na uprawy lub dystrybucję plonów. Po aktywowaniu rezerwy rolnej, państwa członkowskie muszą przesłać KE raport zawierający ocenę szkód i uzasadniający prośbę o rekompensatę.