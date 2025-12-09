Te liczby szokują! Tyle cudzoziemców pracuje w Polsce
Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu czerwca 2025 r. wyniosła 1.099,5 tys. osób, o 6,5 proc. więcej rdr - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 2,9 proc.
Na koniec czerwca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,6 proc.
Według stanu na 30 czerwca 2025 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę 422,2 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 7,1 proc. więcej niż w czerwcu 2024 r. i 4,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
Kto pracuje w Polsce?
Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 30 czerwca 2025 r. było ich 735,1 tys., tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 3,0 proc. niż w maju 2025 r.
pap, jb
