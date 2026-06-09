Hołownia w długach, Giertych pomógł finansowo Wiplerowi

Tego typu informacje znajdziemy w najnowszych oświadczeniach majątkowych parlamentarzystów. pokazują, że część posłów ma do spłaty zobowiązania sięgające nawet kilku milionów złotych. W gronie rekordzistów znaleźli się m.in. założyciel i lider Polski 2050, ale również politycy Konfederacji oraz przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Najbardziej zadłużony poseł to Michał Połuboczek z Konfederacji. Jego zobowiązania względem kredytodawców sięgają niemal 1,5 mln zł. Niemal dwie trzecie tej kwoty pozostaje do spłaty z kredytu mieszkaniowego w Hexa Banku Spółdzielczym. Parlamentarzysta wykazał również 200 tys. zł pożyczki na działalność gospodarczą, kredyt odnawialny w mBanku z saldem przekraczającym 52 tys. zł oraz kilka kart kredytowych, na których łącznie pozostaje do spłacenia m.in. ponad 106 tys. zł, 54 tys. zł i 31 tys. zł.

Wicemarszałek w ścisłej czołówce

Jednym z najbardziej zadłużonych parlamentarzystów pozostaje Szymon Hołownia – łączna wartość jego długów zbliża się do 2 mln zł. Największą część stanowi kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska, z którego do spłaty pozostało nieznacznie ponad 1,4 mln zł. Do tego dochodzi kredyt w mBanku przekraczający 526 tys. zł, pożyczka z funduszu socjalnego Kancelarii Sejmu oraz limity na kartach kredytowych.

Kto siedzi w kieszeni mecenasa?

Ponad milion złotych do oddania ma również Przemysław Wipler. Polityk Konfederacji spłaca dwa kredyty hipoteczne związane z zakupem mieszkań – blisko 852 tys. zł w mBanku i nieco ponad 386 tys. zł w PKO BP. W dokumentach odnotował także pożyczkę udzieloną aktorowi Tomaszowi Karolakowi w wysokości 20 tys. zł. Natomiast blisko milion złotych wynosi pożyczka na zakup mieszkania zaciągnia przez Wiplera u Romana Giertycha, a dokładnie w Kancelarii Adwokackiej Roman Giertych S.K.A. Do spłaty pozostaje 992 tys. zł. Poseł KO dysponuje ponadto kartami kredytowymi z limitami sięgającymi 120 tys. zł, dwiema po 25 tys. zł oraz jedną na 10 tys. euro.

Co słychać dalszych rzędach na sali posiedzeń?

Również u posłów zajmujących miejsca wewnątrz i na obrzeżach sali obrad sporo się dzieje. Ponad 720 tys. zł pozostało do spłaty Urszuli Nowogórskiej z PSL. Chodzi o kredyt inwestycyjny związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jej męża. Pierwotnie opiewał on na 4 mln zł. Znaczące zadłużenie ma również Małgorzata Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej. Na trzy kredyty związane z nieruchomościami pozostaje jej do spłaty łącznie blisko 665 tys. zł. Dodatkowo Niemczyk (była topowa siatkarkakorzysta z karty kredytowej z limitem 20 tys. zł, spłaca pożyczkę z Kancelarii Sejmu, a także dwie nieoprocentowane pożyczki od członków rodziny na łączną kwotę 45 tys. zł. W dokumentach znalazły się również pożyczki udzielone mężowi Robertowi Cichoniowi na prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach których do zwrotu pozostaje około 308 tys. zł.

Grzegorz Szafraniec

Źródło: gov.pl, bip.gov.pl sejm.gov.pl, interia.biznes.pl

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