0 euro w Polsce już za tydzień. Wyjęte z Gazety Bankowej?

Podczas IV edycji Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej swoją premierę w Polsce będzie miał pamiątkowy banknot (niebędący środkiem płatniczym) 0 Euro Souvenir przedstawiający Kolumnę Zygmunta i Zamek Królewski. Nakład zaplanowano na 5000 egzemplarzy, a cenę emisyjną na 15,00 zł. - czytamy na kolekcjonujemy.com

Pierwsza emisja banknotu 0 Euro miała miejsce we Francji w 2015 roku, później projekt 0 Euro Souvenir rozprzestrzenił się na całą Europę z różnymi wzorami. Jednym z celów emisji jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w poszczególnych krajach europejskich na temat najważniejszych historycznych i kulturowych zabytków, ciekawych turystycznie miejsc, ważnych wydarzeń i wybitnych osobistości. Podkreślamy, nie jest to środek płatniczy, jest to pamiątka turystyczna.

Co ciekawe, Maciej Burzykowski, autor okładek Gazety Bankowej zaprojektował łudząco podobny banknot już jakiś czas temu, który właściwie nie odbiega wiele od prezentowanego 0 Euro Souvenir…

Baknot zero euro a okładka Bankowej / autor: Fratria

„Nasz” banknot ilustrował temat numeru Gazety Bankowej o możliwości, a właściwie dalekim odroczeniu wprowadzenia Euro w Polsce i zastąpienia złotówki europejską walutą.

Banknot 0 Euro Souvenir produkowany jest we francuskiej drukarni papierów wartościowych Oberthur, która odpowiada za druk oryginalnych banknotów euro. Banknot Euro Souvenir jest wyprodukowany w 100 proc. z bawełnianego papieru, takiego, na jakim są drukowane obiegowe banknoty euro, oraz zawiera liczne zabezpieczenia, jak np. hologram, znak wodny, mikrodruk, elementy ochronne UV i wiele innych. Emitentem banknotu jest Nunofi s.r.o., nie Europejski Bank Centralny, który emituje realny środek płatniczy euro.

Giełda odbędzie się w niedzielę 24 listopada w hali sportowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dzielnicy Bielany w Warszawie. Wstęp płatny.

Warto pamiętać, że w przypadku prawdziwych banknotów euro, w przeciwieństwie do monet, wszystkie nominały, są identyczne po obu stronach. Pod nazwą waluty zapisaną alfabetem łacińskim jest także nazwa zapisana alfabetem greckim oraz cyrylicą (monety: tylko łaciński). Banknoty wyróżniają się na tle prawie wszystkich innych walut świata tym, że nie zawierają twarzy ludzi uznanych przez państwo za wybitne. Awers zawiera bramę lub okna typowe dla danej epoki w architekturze, ujęte w taki sposób, aby nie było wiadomo, na których konkretnie budowlach są wzorowane. Każdy rewers zawiera most odpowiedni do czasów reprezentowanych przez awers oraz mapę Europy.

mw