Po decyzji PGNiG akcje spółki szybują w górę

Po piątkowej decyzji spółki PGNiG, która przekazała Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego, kurs akcji na warszawskim parkiecie ok. godz. 11.49 rósł w górę o ok. 1,3 proc.

Spółka poinformowała w piątek rano, że przekazano Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 roku - poinformowała w piątek spółka w komunikacie giełdowym.

Ok. godz. 11.49 kurs firmy rósł o ok. 1,3 proc., do 4,95 zł, a obroty wartość obrotów przekroczyła 3,3 mln zł.

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.

SzSz (PAP)