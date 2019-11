MŚP chcą być prosumentami energii

W ciągu ostatnich trzech lat 70% firm z sektora MŚP zainwestowało w co najmniej jedno przedsięwzięcie proekologiczne, wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Jak wskazują eksperci, „zielone” inwestycje są w znacznej mierze podyktowane chęcią obniżenia kosztów przedsiębiorstw.

Podczas minionych trzydziestu sześciu miesięcy firmy w Polsce najczęściej decydowały się na wymianę oświetlenia na energooszczędne (46%). Przedsiębiorcy również termomodernizowali budynki (22%) i wymieniali tabor na nowszy lub bardziej ekologiczny (19%). Chętnie inwestowano w wymianę źródła energii bądź wymianę lub dodanie źródła ogrzewania (10%), podano.

Z całą pewnością firmy w Polsce wysoko oceniają rolę rozwiązań proekologicznych. Biznes szczególnie docenia korzyści materialne wynikające z wprowadzenia rozwiązań związanych z poprawą stanu środowiska. Już dziś przedsiębiorstwa, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, rezygnują z plastiku, segregują odpady i informują, jak wdrożone procedury pozwalają redukować emisję dwutlenku węgla” - powiedział prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie.

Zdaniem prezesa, inicjatywy związane z poprawą stanu środowiska będą miały coraz większe znaczenie dla konsumentów. Firmy chcą podejmować działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska. 40 proc. przedsiębiorstw planuje inwestycje w rozwiązania proekologiczne w najbliższych trzech latach. Najwięcej chce wyposażyć się w instalację fotowoltaiczną (13%) i przeprowadzić termomodernizację - 7%. W dalszej kolejności planują wymianę oświetlenia (5%), działania zmierzające do ograniczenia zużycia surowców lub materiałów (5%) czy wymianę taboru (3%), wskazano.

Zdaniem Macieja Kłosa z firmy doradczej BCO Poland, na wzrost zainteresowania biznesu fotowoltaiką mogą wpływać m.in. ostatnie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

W świetle ostatniej nowelizacji małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być prosumentami energii elektrycznej - twierdzi Maciej Kłos.

To oznacza dla nich w okresie nadprodukcji możliwość oddawania nadwyżek do sieci przesyłowej i odbierania ich w momencie, gdy własna produkcja będzie na niższym poziomie. To nie tylko pozwoli im na obniżenie kosztów ponoszonych w związku z koniecznością pozyskiwania energii elektrycznej, ale także na zbilansowanie opłat w cyklu rocznym. Dzięki temu prowadzenie biznesu stanie się łatwiejsze, gdyż wydatki przedsiębiorstwa będą pod większą kontrolą.

