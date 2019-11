Szaleństwo na rynku nieruchomości. Wartość transakcji przekroczyła 121 mld zł

Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości ogółem w Polsce wzrosła o 18,5% r/r w 2018 r. do 121,14 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane zawarte w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).

„Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2018 roku była o 11,2% wyższa w stosunku do roku 2017. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła o 18,5% w stosunku do roku 2017. Liczba nieruchomości lokalowych sprzedanych w 2018 roku wzrosła o 12,4%, a ich wartość o 18,8% w stosunku do 2017 roku. W przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych odnotowano wzrost liczby transakcji o 12,1%, a ich wartości o 17,3% w stosunku do 2017 roku. Liczba transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi w 2018 roku wzrosła o 9,0% natomiast wartość transakcji o 19,3% w stosunku do 2017 roku” - czytamy w komunikacie.

Większość transakcji zarejestrowanych w RCiWN dotyczyła nieruchomości lokalowych, których liczba stanowiła 48,9%, a wartość 49,2% wszystkich transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiły 34,1% liczby i 21,7% wartości zarejestrowanych transakcji. Nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiły 17% liczby i 29,1% zarejestrowanych transakcji

W 2018 roku na polskim rynku lokali mieszkalnych przeważał obrót na rynku wtórnym (60,1% liczby i 53,4% wartości sprzedanych lokali mieszkalnych). Na rynku lokali mieszkalnych najczęściej sprzedawano lokale mieszkalne o powierzchni od 40,1 do 60 m2. Obrót lokalami niemieszkalnymi stanowił 7,9% liczby, 7,2% wartości i 9,0% powierzchni użytkowej sprzedanych nieruchomości lokalowych.

Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 roku na rynku pierwotnym wyniosła 55,9 m2, a lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku wtórnym - 53,0 m2. Średnia powierzchnia użytkowa lokali handlowo-usługowych sprzedanych w 2018 roku wyniosła 101,4 m2, lokali biurowych - 171,4 m2, lokali produkcyjnych - 872,7 m2, a garaży - 36,7 m2, podał także GUS.

Jeśli chodzi o ceny, to w 2018 roku w przypadku lokali mieszkalnych były o 6,5% wyższe niż przed rokiem (w 2017 roku - o 3,8%). Wzrost cen wystąpił zarówno na rynku pierwotnym, jaki i na rynku wtórnym (odpowiednio o 5,5% i 7,6%). W 2018 roku na zakup mieszkania na rynku pierwotnym wydawano średnio 311,9 tys. zł, a na rynku wtórnym - 237,0 tys. zł. Średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym osiągnęła poziom 5 581 zł, a na rynku wtórnym - 4 468 zł. Mediana cen za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych na rynku pierwotnym wyniosła 5 182 zł, a na rynku wtórnym - 3 807 zł, wylicza GUS.

Średnia cena pojedynczego lokalu handlowo-usługowego wyniosła 692,6 tys. zł, lokalu biurowego - 921,7 tys. zł, lokalu produkcyjnego - 1 448,4 tys. zł, a garażu - 31,9 tys. zł. Średnia cena za 1 m2 lokali handlowo-usługowych wyniosła 6 830 zł, lokali biurowych - 5 376 zł, lokali produkcyjnych - 1 660 zł, a garaży - 869 zł.

Średnia cena za 1 ha powierzchni ewidencyjnej nieruchomości rolnych niezabudowanych sprzedanych w 2018 roku w Polsce wyniosła ok. 125,5 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 669,3 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową - 386,9 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę handlowo-usługową - 1 040,7 tys. zł, nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną - 733,6 tys. zł, a nieruchomości leśnych niezabudowanych - 48,9 tys. zł, podał GUS w raporcie.

Transakcje odnotowane w RCiWN w 2018 roku, będące podstawą opracowania stanowią 89,6% liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2018 roku.

ISBnews, DS