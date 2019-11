Bundestag przyjął pakiet klimatyczny

Izba niższa parlamentu Niemiec przyjęła w piątek pakiet klimatyczny, czyli szereg projektów ustaw dotyczących ochrony klimatu. Zgodnie z nim Niemcy do 2030 roku mają znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Zgodnie z przyjętymi projektami ustaw do 2030 roku Niemcy mają emitować o 55 proc. mniej gazów cieplarnianych niż w roku 1990. Nowe regulacje ustalają ponadto konkretne cele, jakie rok do roku mają osiągać poszczególne ministerstwa w sferze ochrony klimatu.

Zwiększone zostaną dopłaty przy zakupie samochodów elektrycznych, a od 2023 roku podniesione zostaną opłaty drogowe dla ciężarówek. Bundestag opowiedział się też za podniesieniem cen biletów lotniczych na trasach krajowych i europejskich. Na finansowe wsparcie mogą natomiast liczyć koleje Deutsche Bahn.

Rząd Niemiec przyjął tzw. pakiet klimatyczny 9 października. Wprowadza on m.in. wiążący prawnie cel ograniczenia emisji CO2 oraz zobowiązuje wszystkie ministerstwa, by do tego celu dążyły.

Pod koniec września partie tworzące koalicję rządową w RFN - chadeckie CDU i CSU oraz socjaldemokratyczna SPD - uzgodniły, że do 2030 roku Niemcy wydadzą co najmniej 100 mld euro na ochronę klimatu i transformację energetyczną.

PAP, KG