Macron głosi antyzachodnią propagandę

NATO jest jak katedra Notre Dame: wypalone, ale z pewnością nie martwe. To Francja wydaje się być martwa, a jej prezydent został głosicielem antyzachodniej propagandy - pisze w belgijskim magazynie „The Brussels Times” dr Grzegorz Lewicki, doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W artykule pt. „Dlaczego Macron wspiera antyzachodnią propagandę” dr Lewicki odnosi się do słów Emmanuela Macrona, który w opublikowanej 7 listopada br. rozmowie z „The Economist” oświadczył, że brak przywództwa ze strony USA powoduje „śmierć mózgu NATO”. Prezydent później złagodził swoją wypowiedź, podkreślając, że Sojusz potrzebuje więcej współpracy między krajami.

Dr Lewicki twierdzi, że gdyby podobne słowa padły z ust antyzachodnich propagandystów, nikt nie zwróciłby na nie uwagi. „Jeżeli jednak identyczna narracja jest wypowiadana przez ważnego europejskiego przywódcę, staje się to bardzo niebezpieczne” - pisze.

Zdaniem dr. Lewickiego Macron wspiera antyzachodnią propagandę, żeby rozwinąć to, co według niego leży w interesie Francji - bilateralną współpracę m.in. z Rosją i Chinami.

Autor twierdzi, że marzenie Macrona o tym, żeby UE była suwerenną potęgą geopolityczną, nie jest sprzeczne z wizją Donalda Trumpa.

W końcu to Trump mówił, że UE musi być w stanie sama się bronić” - podkreśla. Skoro USA i Francja chcą silniejszej Europy, to dlaczego Macron wystawia Europę do walki z Trumpem? - pyta i dodaje, że takie podejście trudno postrzegać inaczej niż jako „intelektualną nieszczerość napędzaną przez antyamerykanizm”.