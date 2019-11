Mieszkania w rękach minister Emilewicz

Do portfela mojej odpowiedzialności oprócz gospodarki dochodzą: budownictwo, mieszkalnictwo i planowanie przestrzenne oraz turystyka - mówiła w piątek po mianowaniu jej na ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz. Celem jest utrzymanie tempa, w jakim biegnie polska gospodarka - dodała.

„Będę nadal odpowiadać za dział gospodarki. Mam nadzieję, że w tym obszarze utrzymamy dobre tempo” - podkreśliła nowo mianowana szefowa resortu rozwoju. Emilewicz podkreśliła, że zgodnie z danymi GUS i Eurostatu Polska jest drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE.

„Oprócz gospodarki do mojego portfela odpowiedzialności dochodzą dwa duże działy: budownictwo, mieszkalnictwo i planowanie przestrzenne; drugi to turystyka” - wskazała. Dodała, że budownictwo w 2018 r. odpowiadało za 8 proc. polskiego PKB, zatrudniając ok. 20-27 proc. aktywnych zawodowo Polaków.

Wskazała, że w obszarze budownictwa jest program zwiększania budowy mieszkań. „To będzie jeden z ważniejszych obszarów, którymi będziemy się zajmować” - zapowiedziała.

Dział, który wraca do resortu rozwoju, jak powiedziała to turystyka, która odpowiada za 7 proc. polskiego PKB. Zaznaczyła, że turyści, którzy do Polski przyjeżdżają wskazują nasz kraj jako miejsce, gdzie chcą spędzać czas, bo jest „jednym z najbezpieczniejszych państw UE”. „Będziemy tę dobrą markę Polski chcieli wzmacniać i dalej budować” - powiedziała.

Emilewicz podkreśliła, że jej resort będzie też „stać na staży dobrego stanowienia prawa, które nie będzie zaskakiwać przedsiębiorców, które sprawi, że będą czuć się pewnie w polskiej rzeczywistości gospodarczej”. MR chce promować rozwiązania, które, jak mówiła, sprawią, że każdy akt prawny mający wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej będzie konsultowany.

Szefowa MR wskazała też na dokończenie projektów dot. ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - m.in. sukcesji firm rodzinnych. „Zakończyliśmy konsultacje nowego rozwiązania prawnego, zielonej księgi fundacji firm rodzinnych. To będzie jeden z pierwszych aktów prawnych, którym zajmiemy się w naszym resorcie. Chcemy też dalej pracować nad pakietem antyzatorowym” - zapowiedziała.

Wskazała też na rozwiązania prawne, które będą „wzmacniać podnoszenie produktywności”. „To także pakiet, nad którym już wstępnie podjęliśmy prace, i który będziemy chcieli realizować” - powiedziała.

„Naszym celem będzie utrzymanie tego niezwykłego tempa, w jakim biegnie polska gospodarka - druga najszybciej rozwijająca się gospodarka w UE” - powiedziała. Wyzwaniem dla jej resortu na najbliższe lata będzie też, jak podkreśliła, dalsze „podnoszenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki”.

PAP/ as/