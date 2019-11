Polka-naukowiec doradza Trumpowi

Wiedza dotycząca systemów nawigacji GPS oraz doświadczenie w zarządzaniu mogły być przyczynami nominowania mnie do prezydenckiej Rady Doradców ds. Nauki i Technologii w USA - powiedziała w rozmowie z PAP profesor Dorota Grejner-Brzezińska.

„Wydaję mi się, że szukali ludzi, którzy maja nie tylko doświadczanie naukowe, ale i w zarządzaniu, a ja od niedawna jestem członkiem National Academy of Engineering i dość dużo działam w tym zakresie” - stwierdziła polska profesor.

Dodała, że „ciężko jest jej wskazać jeden aspekt pracy badawczej”, który wpłynął na decyzję Białego Domu. Jej zdaniem znaczenie mogło mieć to, że jest ekspertką od systemów nawigacji GPS, do którego rozwoju władze USA przykładają dużą wagę. Grejner-Brzezińska już wcześniej współpracowała z amerykańskim rządem, m.in. z ministerstwem obrony. Jej prace były wykorzystywane przez NASA. Badania - jak podkreśla - choć nie były tajne, to miały zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Biały Dom był w kontakcie z polską naukowiec jeszcze przed ogłoszeniem jej nominacji w czwartek. W prezydenckiej radzie zasiadać będzie „łącznie 14 osób z różnych dziedzin technologii i nauki” - wyjaśnia w rozmowie z PAP Grejner-Brzezińska. Spotkania tego grona - dodaje - odbywać się będą prawdopodobnie kilkukrotnie w roku.

By zasiąść w radzie konieczne jest jeszcze podpisanie jednego dokumentu przez prezydenta USA - wyjaśnia Grejner-Brzezińska. Każdy z przywódców Stanów Zjednoczonych ma prawo do wybrania swoich ekspertów; są oni członkami rady do końca prezydenckiej kadencji. Następca w Białym Domu może pozostawić ekspertów poprzednika na stanowisku.

Dorota Grejner-Brzezińska, absolwentka Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wówczas Akademii Rolniczo-Technicznej), od ponad 20 lat mieszka w USA. Związana jest z uniwersytetem stanowym w Ohio, gdzie jest profesorem i kierownikiem katedry. Ma na swoim koncie liczne sukcesy badawcze. Opublikowała ponad 300 recenzowanych artykułów naukowych i otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Polka specjalizuje się w inżynierii geomatycznej, w tym m.in. algorytmach GPS oraz mapowaniu mobilnym.

Wczesne prace profesor przyczyniły się do usprawnienia nawigacji GPS, którymi dysponują obecne telefony - czytamy na stronie uniwersytetu z Ohio.

W lutym br. została wybrana do prestiżowej National Academy of Engineering jako pierwsza kobieta ze swojego uniwersytetu. Akademia z uznaniem wyrażała się m.in. o jej wkładzie w rozwój nauk geodezyjnych i nawigacji satelitarnej.

Po wybraniu do National Academy of Engineering Polka przyznawała, że do zawodu przyciągnęły ją mapy i procedura ich tworzenia. Wyraziła nadzieję, że będzie inspirować młode kobiety w zawodzie inżyniera, i podkreślała, że kobiety znajdują się wśród jej najlepszych studentów.

PAP, sek