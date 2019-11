Pekao stawia na mobilnych

Rekordowa sprzedaż nowych rachunków oraz dynamiczny 35 proc. wzrost aktywnych klientów mobilnych w Banku Pekao S.A. w III kw.

Bank Pekao może się pochwalić wysoką liczbą aktywnych użytkowników mobilnych oraz najwyższą w historii kwartalną akwizycją kont osobistych, zwłaszcza dla osób młodych, do których należy już co drugi rachunek założony w tym okresie. Kwartalna sprzedaż kont osobistych w Banku Pekao osiągnęła najwyższą w ostatniej dekadzie liczbę aż 134 tys. Od początku roku bank otworzył już 343 tys. rachunków. To oznacza 18 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co drugie konto otwarte w trzecim kwartale br. zostało założone przez młode osoby w wieku do 26 lat.

Wyraźne przyspieszenie wzrostu widoczne jest także w sektorze private banking, który zanotował trzy razy wyższą od poprzedniego roku akwizycję nowych klientów oraz sześciokrotnie wyższą sprzedaż netto produktów inwestycyjnych. O 1,8 mld zł wzrosły depozyty klientów indywidualnych, co daje roczną dynamikę na poziomie 13,1 proc.

Wśród nowo otwartych rachunków bank odnotował rekordowy przyrost aktywnych klientów mobilnych. Na koniec września było ich 1,6 miliona, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią rok do roku.

Jest to wynik konsekwentnie wdrażanej transformacji cyfrowej, skupiającej się na dostarczaniu wartościowych, wygodnych i przede wszystkim nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Podążamy za codziennymi potrzebami naszych klientów, udostępniając m.in. innowacyjne i mobilne płatności mobilne, takie jak Apple Pay, Fitbit Pay czy Garmin Pay, czy oferując łatwiejszy dostęp do banku poprzez możliwość zdalnego założenia konta na „selfie” w smartfonie - powiedział Marek Tomczuk, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.

W trzecim kwartale liczba nowych rachunków zainicjowanych zdalnie czyli online na komputerze bądź za pomocą smartfona, m.in. przy wykorzystaniu innowacyjnego rozwiązania „na selfie”, sięgała nawet 20 proc.

Bank Pekao koncentruje się na pozyskaniu ludzi młodych. Zyskaliśmy już wiodącą pozycję w obsłudze studentów – wśród naszych klientów jest ich ponad 210 tys. Z biznesowego punktu widzenia to dla nas inwestycja w przyszłość – z czasem aktywność bankowa młodzieży, i wynikająca z tego dochodowość banku, znacznie rośnie. Dzisiejsi studenci już podczas studiów zaczynają pierwszą pracę, usamodzielniają się, kupują własne mieszkanie. Aby zrealizować te zamierzenia potrzebują dedykowanych produktów i usług, po które w pierwszej kolejności sięgają w swoim banku – ocenił Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w pionie bankowości detalicznej Banku Pekao S.A.

Młodych przyciąga w ofercie Pekao m.in. bezwarunkowo bezpłatne Konto Przekorzystne z kartą i wypłatami ze wszystkich bankomatów na świecie oraz aplikacja mobilna PeoPay, która zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym, międzynarodowym konkursie EFMA. Dodatkowo, dla klientów poniżej 26. roku życia, bank oferuje platformę OK, GO!, która umożliwia bezpłatny dostęp do wybranego szkolenia online organizowanego przez ICAN Institute (wydawca Harvard Business Review). Aż 93 proc. klientów do 26. roku życia ocenia Konto Przekorzystne jako produkt bardzo dobry bądź dobry.

Bank Pekao S.A. zajmuje wiodącą pozycję w zakresie obsługi obcokrajowców. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy, dla których przygotowano szeroki wachlarz produktów i usług w tym m.in. infolinia prowadzona w języku ukraińskim, pełny pakiet niezbędnej dokumentacji w języku ukraińskim, aplikację mobilną PeoPay i m.Pekao24.pl, Konto Przekorzystne oraz wielowalutową kartę z możliwością bezpłatnych wypłat z bankomatów za granicą, w tym na Ukrainie.

Dla zamożniejszych klientów Bank Pekao oferuje Świat Premium. W ramach tego pakietu usług (aktywa powyżej 200 000 zł) klienci otrzymują dostęp do wyspecjalizowanej infolinii, atrakcyjne warunki cenowe usług transakcyjnych oraz konkurencyjne oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym Premium. Oferowany model bankowości prywatnej opiera się na współpracy z dedykowanymi doradcami bankowymi, dostarczającymi klientom rozwiązania produktowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej.