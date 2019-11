PKO BP chce wygrać z konkurencją cyfryzacją

PKO Bank Polski zaktualizował strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków.

Bank PKO BP na specjalnym spotkaniu zaprezentował swoją strategię na lata 2020 - 2023. Prezes banku Zbigniew Jagiełło prezentując założenia strategii pod hasłem PKO BP Bank Przyszłości** wskazał na cztery najważniejsze jej elementy: cyfryzację, jak najdalej posuniętą mobilność, rozszerzanie aktywności na nowe pola np. tworzenie użytecznych platform np. handlu autami. Bank ma stać się też liderem rynku pod względem wskaźnika ROE czy zwrotu na kapitale, ambitnie postawiony jest cel finansowy 5 mld zł zysku netto w 2023 roku.

Prezes Jagiełło podsumowuje, że w kolejnych latach, w jeszcze większym niż dotąd stopniu bank będzie wykorzystywał innowacje i nowoczesne technologie zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będzie także pogłębiał relacje z klientami przez dalszy intensywny rozwój kanałów zdalnych, wykorzystanie zaawansowanej analityki danych oraz precyzyjną personalizację oferty. Sieć banku będzie ewoluowała stopniowo w centrum doradztwa i edukacji finansowej. Po aktualizacji, strategia PKO Banku Polskiego wydłużyła horyzont do 2022 roku i zyskała nowe, ambitne cele finansowe - prognozuje prezes Jagiełło.

Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. Osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady. Śmiało wkraczamy z nią w drugie stulecie PKO Banku Polskiego. Jesteśmy dobrze przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami otoczenie oraz uzasadnione, wysokie oczekiwania, jakie mają wobec banku zarówno nasi klienci, akcjonariusze, jak i pracownicy. Razem tworzymy PKO Bank Przyszłości powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Podczas prezentacji Strategii, położyli nacisk na to by bank zrobił wszystko by utrzymać swoją obecną pozycje lub ją umocnić.

Bank będzie, według zarządu, duży, dostępny, silny i bezpieczny, zaawansowany technologicznie. Do tej pozycji predysponuje go obecna skala działania banku. PO pierwsze, dystansuje krajowych rywali w kluczowych kategoriach. Ma 10,9 mln klientów indywidualnych, obsługuje blisko 500 tys. firm i przedsiębiorstw oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. Po drugie, w ramach silnej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego działają liderzy w swoich segmentach rynku finansowego, m.in. PKO Leasing – z 13 procentowym udziałem w rynku oraz PKO TFI, który dzierży palmę pierwszeństwa na rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych mając w nim 21,3 proc. udziału.

Zaktualizowana strategia koncentruje się na czterech atrybutach, które przez kolejne trzy lata będzie rozwijał i wzmacniał PKO Bank Polski. Bank Przyszłości ma być: dostępny, mobilny i osobisty. Cyfrowy model bankowania zakłada rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych oraz dalszą digitalizcję procesów sprzedażowych i posprzedażowych.

Otwarty i innowacyjny. PKO Bank Polski będzie wykorzystywał możliwości jakie daje API, angażując tak jak dotychczas siłę całej Grupy Kapitałowej. Będzie oferował klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość. Chmura Krajowa, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. OChK ma wspierać procesy transformacji i dostarczać innowacyjne rozwiązania technologiczne niezbędne do przyspieszenia rozwoju biznesu polskich przedsiębiorstw, niezależnie od skali ich działania. Będzie też konsekwentnie realizował strategię ekspansji międzynarodowej poprzez rozwój sieci oddziałów zagranicznych oraz narzędzi wspierających działalność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju.

Bank będzie kontynuował digitalizację procesów wykorzystując m.in. robotyzację, sztuczna inteligencję i zaawansowaną analitykę danych. Dzięki wykorzystaniu usług chmurowych, infrastruktura IT będzie łatwo skalowalna i będzie mogła być łatwo dostosowywana do rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. By zwiększyć cyberbezpiczeństwo, PKO będzie intensywnie wykorzystywał nowe technologie w zakresie wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Bank zamierza rozwijać przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Aby zrealizować ten cel, będzie wykorzystywał zwinne metodyki i budował autonomiczne zespoły, stawiając na rosnąca współpracę wewnątrz organizacji. Będzie także rozwijał kompetencje technologiczne i przywódcze zapewniając pracownikom, zwłaszcza z działów IT, prace w środowisku najnowszych technologii.

Prezes Jagiełło podsumowując prezentację Strategii banku zwrócił uwagę, ze bank ma w swoim DNA to, iż wszystkie zapowiedzi realizuje.

DS