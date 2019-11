Wolny rynek to odpowiedzialność i wsparcie

Dla Grupy PZU miarą sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale także społecznych celów. Ciesząc się rekordową rentownością i zyskami, realizujemy projekty służące wszystkim. W trosce o ich zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia ogłosiliśmy program #10latdłużej – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Paweł Surówka, prezes PZU SA

Społeczna odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie uczestników rynku, służebność i pomoc w odniesieniu do klientów oraz myślenie o odpowiedzialnym i stabilnym modelu biznesowym, to sposób na budowę zaufania wobec rynku, a jednocześnie na osiągnięcie biznesowego sukcesu. Dziś najlepsze grupy światowe podkreślają swoją odpowiedzialność w budowaniu wartości dla wszystkich stron zaangażowanych w działalność spółki, a więc akcjonariuszy, ale również pracowników, klientów i w końcu całego społeczeństwa. Tę drogę wybrała Grupa PZU, mając za sobą chlubne tradycje w tej dziedzinie. Taka jest idea ogłoszonego przez nas w czerwcu programu #10latdłużej, który ma służyć bezpieczeństwu, zdrowiu i lepszemu życiu wszystkich Polaków zauważa na łamach „Polskiego Kompasu” Paweł Surówka, prezes PZU.

Dziś PZU, największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, to kilkadziesiąt spółek, oferujących szeroki wachlarz produktów: od ubezpieczeń i ochrony zdrowia po oszczędności, kredyty i inwestycje. To prawie 340 miliardów złotych aktywów i 22 miliony klientów. Ale filozofia pozostała ta sama. Jest nią to samo poczucie społecznego obowiązku, które legło u podstaw powołania w XIX wieku pierwszych polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Do współczesnych warunków i potrzeb oraz do wyzwań przyszłości dostosowujemy wyłącznie metody, podejmując coraz to nowe inicjatywy – pisze prezes PZU.

Dla PZU społeczna odpowiedzialność to budowanie oszczędności Polaków i polskiego kapitału. Dlatego jako jedni z pierwszych włączyliśmy się w program pracowniczych planów kapitałowych, proponując konkurencyjne na rynku warunki. Zrezygnowaliśmy na rok z pobierania prowizji za prowadzenie planów, oferujemy ich wygodną obsługę i kompleksowe wsparcie, by zachęcić pracowników i pracodawców do tej formy oszczędzania. To projekt, który na dziesiątki lat może być impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, a jednocześnie zapewnić oszczędzającym zyski i godziwe życie po zakończeniu aktywności zawodowej – podkreśla Paweł Surówka.

Dla PZU społeczna odpowiedzialność to troska o zdrowie naszych klientów. Dlatego z sukcesem rozwijamy sieć placówek medycznych PZU Zdrowie, oferując konkurencyjne ubezpieczenia zdrowotne gwarantujące najwyższą jakość usług medycznych w Polsce, co potwierdzają badania satysfakcji pacjentów. (…) Dla PZU społeczna odpowiedzialność to także szybka i sprawna pomoc w tragediach, gdy ofiarą powodzi, ulew, burz i innych żywiołów padają setki ludzi. Nie czekamy na wezwanie. Gdy w maju 2019 roku domy w województwie lubelskim dotknęła trąba powietrzna, proaktywnie zwracaliśmy się do potencjalnych poszkodowanych, nie czekając na sygnały od nich. Wsparciem w podobnych tragediach służą mobilni pracownicy PZU odwiedzający poszkodowanych w domach, a formalności zostają uproszczone do minimum. Priorytetem jest możliwie szybka wypłata odszkodowań – wylicza szef największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.

(…) _Program #10latdłużej, twórczo łączący realizowane dotąd projekty oraz nowe inicjatywy na rzecz lepszego życia nas wszystkich, to pionierska strategia PZU w społecznym wymiarze. #10latdłużej to zdrowie, to bezpieczeństwo, to poprzez promowanie oszczędzania lepsza przyszłość dla naszych klientów, także w jej finansowym wymiarze. To budowa zaufania do wolnego rynku, który opiera się na fundamencie społecznej odpowiedzialności. To w konsekwencji pomyślność całej polskiej gospodarki__- podsumowuje prezes PZU.

