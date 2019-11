Konstytucja ma nam zagwarantować oszczędności w PPK

To ważne, że wzrost oszczędności emerytalnych premier wskazał jako jeden z priorytetów rządu - powiedział PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys odnosząc się do wtorkowego expose szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Szef rządu we wtorek w Sejmie zwrócił się do wszystkich posłów z propozycją zmiany Konstytucji RP tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo środków gromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych czy Indywidualnych Kontach Emerytalnych.

To bardzo ważne, że w expose premier wskazał wzrost oszczędności emerytalnych jako jeden z priorytetów rządu. Jednocześnie zaproponował zwiększenie bezpieczeństwa tych środków i stabilności prawa poprzez stosowny zapis w Konstytucji. To daje uczestnikom Pracowniczych Planach Kapitałowych, ale także PPE, IKE czy IKZE większą pewność, że regulacje określające zasady oszczędzania na emerytury w tzw. III filarze będą przewidywalne i nie zmienią się z dnia na dzień w przyszłości - powiedział PAP prezes Borys.

Jak wyjaśnił, taka propozycja wprowadzenia do Konstytucji zapisu mogłaby być dokonana poprzez zdefiniowanie tzw. większości kwalifikowanej przy każdej zmianie ustaw emerytalnych, regulujących zasady oszczędzania w III filarze, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych, Indywidualnych Kontach Emerytalnych, Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Prezes PFR wskazał, że do przeprowadzenia takiej zmiany za każdym razem potrzebna byłaby zgoda np. 2/3 przedstawicieli Sejmu, co wymagałoby „bardzo szerokiego konsensusu politycznego”, ponieważ na korektę musiałaby się zgodzić nie tylko partia rządząca, ale też opozycja.

Tym samym - jak dodał - Polacy zyskaliby gwarancję, że reguły gromadzenia przez nich pieniędzy nie zmienią się nagle. Powołując się badania opinii publicznej Borys, przypomniał, że na załamanie się zaufania do systemów oszczędzania w systemie kapitałowym, bardzo negatywnie wpłynęły zmiany w Otwartych Funduszy Emerytalnych w latach 2013-2014.

Musimy odbudować to zaufanie, przywrócić oszczędzającym przeświadczenie, że ustalane zasady nie zmienią się wraz z kolejnym rządem. Ważne, że premier jednocześnie potwierdził, że nie ma wątpliwości, że środki w PPK są w pełni prywatne. To propozycja zawarcia ponadpartyjnego paktu emerytalnego na rzecz stabilności i wzrostu oszczędności emerytalnych Polaków” - podkreślił.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Może do niego przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu br., od 1 lipca tego roku, jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Docelowo system obejmie 7-8 mln osób.

PAP (autor Ewa Wesołowska)/gr