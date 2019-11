Macron rozpoczyna walkę z dziecięcą pornografią

Na forum UNESCO w Paryżu z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka prezydent Emmanuel Macron zapowiedział w środę zaostrzenie kar za pornografię dziecięcą. Wezwał też operatorów platform internetowych do wprowadzenia w ciągu pół roku tzw. automatycznej kontroli rodzicielskiej.

Zniesienie tabu w sprawie pornografii to walka kulturowa, ochrona naszych dzieci, to nauczenie ich mówienia +nie+ oraz szanowania własnego ciała - powiedział Macron w przemówieniu na forum UNESCO, w 30. rocznicę ustanowienia Międzynarodowej konwencji o prawach dziecka (CIDE).

Prezydent ogłosił, że daje sześć miesięcy operatorom internetowym na stworzenie skutecznej i automatycznej funkcji kontroli rodzicielskiej, mającej chronić najmłodszych przed dostępem do pornografii w internecie. Jeśli operatorzy nie zastosują się do tych zaleceń, prezydent zapowiedział wprowadzenie do francuskiego prawa sankcji karnych oraz możliwości blokowania administrowania stron internetowych.

„Nie zabieramy dziecka do sex shopu w wieku 13 lat” - mówił Macron, przypominając, że to średni wiek, w którym nieletni po raz pierwszy stykają się z pornografią. Wirtualna przestrzeń nie powinna być wyłączona spod prawa - podkreślił prezydent.

Macron ogłosił, że kary za oglądanie pornografii dziecięcej zostaną wydłużone do pięciu lat więzienia, a skazani (średnio 400 osób rocznie we Francji) będą automatycznie zapisywani w tzw. rejestrze Fidżi (sprawców przestępstw seksualnych), z którym będą musiały zapoznawać się wszystkie osoby organizujące zinstytucjonalizowaną opiekę nad dziećmi.

„Musimy zaakceptować, że nie wszystko jest dozwolone w rodzinie, i obowiązuje zasada milczenia” - mówił prezydent podczas zgromadzenia z udziałem 400 dzieci i 600 aktywistów organizacji pozarządowych.

Według statystyk we Francji co pięć dni umiera dziecko z powodu przemocy w rodzinie, a co trzy minuty staje się ofiarą napaści seksualnej. Od 8 do 10 tys. nieletnich prostytuuje się. Jak pisze agencja AFP, dane te mogą być zaniżone z powodu funkcjonującego we Francji tabu dotyczącego tych problemów.

Rozwiązania ogłoszone przez Macrona są częścią trzyletniego planu zwalczania przemocy wobec dzieci (na lata 2020-22) i działań zapoczątkowanych w 2017 roku. Ich elementem jest m.in. stworzenie zespołów pediatrycznych, w których eksperci będą pomagać dzieciom - ofiarom pedofilów oraz będą szkolić lekarzy, jak pomagać ofiarom przestępstw seksualnych.

