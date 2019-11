Gigantyczny dług Skarbu Państwa - 960 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października br. wyniosło ok. 960,8 mld zł, co oznacza spadek o 1,8 proc. wobec września tego roku - wynika z podanych w środę wstępnych szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP (Skarbu Państwa - PAP) na koniec października 2019 r. wyniosło ok. 960,8 mld zł, co oznaczało spadek o 17,7 mld zł (minus 1,8 proc.) mdm i wzrost o 6,5 mld zł (plus 0,7 proc.) wobec końca 2018 r. napisano w miesięcznym biuletynie MF dotyczącym września 2019 r.

Zgodnie z komunikatem, zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: w przypadku długu krajowego ok. 701,2 mld zł; w przypadku długu w walutach obcych ok. 259,6 mld zł (tj. 27 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Resort podał, że zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec września 2019 r. wyniosło 978 mld 560,98 mln zł, co oznaczało wzrost o 950,5 mln zł (plus 0,1 proc.) we wrześniu 2019 r. i wzrost o 24 mld 291,7 mln zł (plus 2,5 proc.) od początku 2019 r. Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 33,3 mld zł, natomiast zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 9 mld zł.

(PAP), DS