Lotnisko Chopina obsłużyło ponad 16 mln pasażerów

Lotnisko Chopina od stycznia do końca października br. obsłużyło ponad 16 mln pasażerów, czyli o 5,1 proc. więcej niż rok temu - poinformowało w środę biuro prasowe portu.

Jak wynika z komunikatu, w październiku br. stołeczne lotnisko obsłużyło 1 milion 689 tysięcy osób, czyli o 8,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2018. W sumie od stycznia do końca października br. z usług portu skorzystało 16,034 mln osób, co stanowi wzrost o 5,1 proc. rok do roku. Z udostępnionych danych wynika, że 14 milionów 572 tysiące pasażerów skorzystało z lotów międzynarodowych, natomiast z połączeń krajowych - 1 milion 462 tysiące osób.

Jeśli chodzi o połączenia zagraniczne, to 59,3 proc. klientów podróżowało w strefie Schengen, a 40,7 proc. wybrało kraje Non-Schengen. Najpopularniejszym rozkładowym kierunkiem - jak wynika z danych portu - w dalszym ciągu pozostaje Londyn (ponad 861 900 pasażerów), natomiast wśród operacji nierozkładowych (np. czarterów) rekord pobiła Antalya (ponad 254 000 osób).

Jak czytamy w informacji, od 5 sierpnia 2020 roku, w związku z dodaniem Polski do programu ruchu bezwizowego do USA, uruchomiona zostanie nowa trasa dalekodystansowa z Warszawy do San Francisco. Rejsy będą obsługiwane nowoczesnymi boeingami 787 cztery razy w tygodniu.

W komunikacie przypomniano też, że od 27 października br. PLL LOT wprowadził bezpośrednie loty z Warszawy do Bydgoszczy. Zaplanowano 10 rejsów w tygodniu, które zostały tak dopasowane do siatki przewoźnika, aby umożliwić pasażerom wygodne przesiadki. Zaznaczono też, że do 11 w tygodniu zwiększono liczbę połączeń z Lublinem. Siatka krajowa obejmuje obecnie połączenia do 10 z 14 portów regionalnych funkcjonujących w Polsce.

Poinformowano, że w okresie styczeń-październik br. wzrósł o 4,4 proc. przewóz ładunków w segmencie cargo na pokładach wszystkich statków powietrznych (79 907,4 ton). Z kolei przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wzrósł o 5,3 proc. do 13 380,9 ton.

ak, PAP