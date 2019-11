Specjaliści od sztucznej inteligencji będą mieli swoją akademię

Ministerstwo cyfryzacji Wspiera rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych i chce zadbać o przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. Dlatego z uczelniami z całego kraju tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) - bo tak nazywa się to edukacyjne przedsięwzięcie, to kolejny krok we wspieraniu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowaniu kadr cyfrowej gospodarki.

W środę 20 listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech.

Nasz projekt jest silnie związany z potrzebami gospodarki i administracji – powiedział w trakcie uroczystości szef MC. – Dzięki niemu wypracujemy model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)na poziomie studiów wyższych. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa – dodał.

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia, stypendia zagraniczne dla studentów, współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami, współpracę z przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

Do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech dołączyły:

Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki), Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Matematyki i Informatyki), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki), Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki), Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych to kolejny projekt służący podnoszeniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych społeczeństwa – powiedział minister Marek Zagórski.

Dodał także:

Oprócz niego Ministerstwo Cyfryzacji realizuje lub wspiera inne projekty skierowane do systemu szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży.

Są to m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czy Wieloletni Program Rozwoju Talentów Informatycznych.

Wszystkie wpisują się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który powstał w naszym ministerstwie – dodał.

oprac.gr