Ruszyło Global e-Mobility Forum

Wystartowało Global e-Mobility Forum, największa międzynarodowa konferencja poświęcona elektromobilności. 500 przedstawicieli administracji, ekspertów i praktyków rynku, na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, omawia kierunki rozwoju zrównoważonego transportu na świecie. Wydarzenie zainaugurował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

21 listopada Warszawa stała się światową stolicą elektromobilności. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozpoczęło się Global e-Mobility Forum, które zgromadziło polskich i zagranicznych przedstawicieli administracji centralnej, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, ekspertów i praktyków rynku.

W konferencji, która została zapowiedziana w trakcie ubiegłorocznego Szczytu Klimatycznego w Katowicach COP24, biorą udział sygnatariusze deklaracji „Driving Change Together — Katowice Partnership for Electromobility”, czyli przedstawiciele 44 państw, reprezentujących ponad połowę światowej populacji. Forum zainaugurował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Organizatorem Forum jest polska Prezydencja 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu oraz Ministerstwo Klimatu, we współpracy z PSPA.

W Polsce chcemy żyć w czystych, zdrowych miastach, a elektromobilność jest skutecznym narzędziem do poprawy jakości naszego życia. Cieszę się, że nasi partnerzy z całego świata przyjechali do Warszawy, by wspólnie dyskutować, jak wspierać i budować system ekologicznego transportu – mówił Minister Klimatu, Prezydent COP24 Michał Kurtyka.

Sektor transportu odpowiada za znaczną ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Emisje z tego sektora rosną szybciej niż z innych sektorów gospodarki. Driving Change Together to platforma do promocji elektromobilności, która jest podstawowym narzędziem dekarbonizacji sektora transportu. Dzisiaj, dzięki polskiemu rządowi, porozmawiamy, jak przyspieszyć te zmiany – powiedział Ovais Sarmad, Zastępca Sekretarza Wykonawczego UNFCCC.