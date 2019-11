Większość beneficjentów 500 Plus chce oszczędzać środki

Środki z programu 500+ na pierwsze dziecko, 78% beneficjantów rozważa, by je zaoszczędzić wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) przez ARC Rynek i Opinia.

Czytaj też: Kolejne rekordy 500 Plus

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia, niemal 80% Polaków pobierających 500+ na pierwsze dziecko myśli o zapewnieniu lepszej przyszłości swoim pociechom. Dla większości oznacza to zabezpieczenie finansowe (66%), a także inwestowanie w jego edukację (22%) - czytamy w komunikacie.

Respondenci jako najbardziej skuteczną drogę pomnażania kapitału z myślą o dzieciach najczęściej wskazywali odkładanie środków na rachunku oszczędnościowym (23%), w przysłowiowej skarpecie (22%) lub na lokacie (21%)

Jak wynika z badania, jeden na dwudziestu rodziców, beneficjentów programu 500+ na pierwsze dziecko, przyznawał, że fundusze inwestycyjne to dobry sposób na zabezpieczenie przyszłości swojego potomstwa. Wskazywane bariery w tym względzie to potencjalne ryzyko oraz brak zaufania do tego typu instrumentów finansowych (43%), a także wysokie koszty uczestnictwa i opłaty związane z zarządzaniem środkami (25%).

„Planowanie oszczędności przez rodziców wydaje się być wartością dodaną programu 500+, który podniósł świadomość tego, jak ważne jest odkładanie pieniędzy w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej naszych pociech. 66% Polaków chcących gromadzić kapitał z myślą o potomstwie to dobry wynik, jednak z wcielaniem tych deklaracji w życie różnie bywa - według ostatnich danych jedynie 15% rodziców, beneficjentów programu 500 plus na pierwsze dziecko, przeznaczana na ten cel dodatkowe środki. Brakuje nam wiedzy o tym, jak efektywnie oszczędzać - za jeden z najlepszych sposobów pomnażania kapitału nadal uznajemy świnkę skarbonkę, a inne instrumenty finansowe traktujemy z rezerwą. Boimy się tego, czego nie znamy, a poziom wiedzy ekonomicznej wśród Polaków jest niestety, jak pokazują liczne badania, dość niski. Kampania edukacyjna związana z wprowadzeniem PPK ma szansę to zmienić - przybliżyć mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego, a tym samym pokazać fundusze inwestycyjne jako jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych form pomnażania kapitału. To szczególnie istotne w kontekście oszczędzania długoterminowego, jakim jest przecież odkładanie środków na zabezpieczenie przyszłości dzieci” - powiedziała wiceprezes IZFiA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na na reprezentatywnej próbie Polaków dla populacji Polski ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz wielkość miejscowości zamieszkania.

ISBnews, KG