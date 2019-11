Ponad dwukrotnie mniejszy zysk grupy JSW

Ponad 704 mln zł zysku netto wypracowała w ciągu trzech kwartałów tego roku grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). To ponad dwukrotnie mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, kiedy zysk wyniósł 1 mld 442 mln zł - wynika z informacji spółki.

Przychody grupy ze sprzedaży zmniejszyły się z niespełna 7,3 mld zł w trzech kwartałach 2018, do blisko 6,9 mld zł w okresie od stycznia do września tego roku. Wartość wskaźnika EBITDA po trzech kwartałach br. wyniosła 1 mld 685,2 mln zł, wobec 2 mld 408,2 mln zł rok wcześniej. Na inwestycje grupa wydała w ciągu trzech kwartałów 1 mld 443,8 mln zł - więcej niż rok wcześniej.

W trzecim kwartale br. kopalnie JSW zwiększyły produkcję węgla, zarówno w odniesieniu do drugiego kwartału tego roku, jak i do trzeciego kwartału rok wcześniej. Jednak w sumie po trzech kwartałach wydobycie i sprzedaż są mniejsze niż w ciągu dziewięciu miesięcy zeszłego roku.

W tym roku, od lipca do września, wielkość produkcji węgla ogółem wyniosła 3,85 mln ton (w tym 2,75 mln ton węgla koksowego) i była wyższa w porównaniu do drugiego kwartału br. o ok. 9,1 proc. i o ok. 14,3 proc. wyższa niż w trzecim kwartale rok wcześniej. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,31 mln ton i była wyższa o 3,5 proc. wobec drugiego kwartału i o 7 proc. wyższa w odniesieniu do trzeciego kwartału 2018.

Produkcja koksu w trzecim kwartale br. zmniejszyła się do 0,79 mln ton (10,2 proc. mniej niż w drugim kwartale i 5,9 proc. mniej niż rok wcześniej). Mniejsza była także sprzedaż koksu, która wyniosła w trzecim kwartale 0,74 mln ton.

Od początku tego roku do końca września kopalnie JSW wyprodukowały w sumie 10,9 mln ton węgla (o 0,4 mln ton mniej niż w takim samym okresie 2018 r.), zaś produkcja węgla koksowego spadła do 7,6 mln ton, z 8,1 mln ton rok wcześniej. Ilość węgla energetycznego wzrosła natomiast do 3,3 mln ton, wobec 3,2 mln ton rok wcześniej.

Grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych 6,9 mln ton węgla (spadek o 11,5 proc.), w tym 4,4 mln ton węgla koksowego i 2,5 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 2,4 mln ton (spadek o 7,7 proc.).

W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. średnia cena węgla wzrosła - wobec trzech kwartałów 2018 r. - o 7,8 proc., do 530,88 zł za tonę. W tym średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW wyniosła 676,72 zł za tonę (wzrost o 2,7 proc.), a cena węgla energetycznego wzrosła o 13,2 proc., do 275,57 zł za tonę. O 2,7 proc. wzrosła natomiast cena koksu - do 1115,17 zł za tonę.

Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia jednej tony węgla po trzech kwartałach br. wyniósł 426,91 zł - o 14,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2018 r., na co wpłynęły m.in. wyższe o 10,4 proc. nakłady na produkcję, przy niższym o 3,5 proc. wydobyciu netto.

