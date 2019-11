Na poczcie przedświąteczna gorączka

Poczta Polska już zaczyna przygotowania do świąt, choć pozostał jeszcze do nich miesiąc. Dodatkowi pracownicy, intensywniejsza praca kurierów w soboty czy zwiększenie powierzchni magazynów to jedne z rozwiązań sieci na przedświąteczny szczyt.

Poczta Polska już zanotowała wzrost liczby obsługiwanych. W I poł. listopada wyniósł 23% br. Najwięcej zostało nadanych 12 listopada - ponad 600 tys., czyli tyle paczek, ile rok temu w rekordowy poniedziałek przypadający na 17 grudnia.

Dodatkowi pracownicy, doręczenia przesyłek w soboty przez kurierów oraz zwiększona liczba punktów odbioru, a także powierzchnia magazynów - to tylko część rozwiązań przyjętych przez Pocztę Polską, które mają usprawnić obsługę przesyłek w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia. Wyniki nadań przesyłek z pierwszej połowy listopada świadczą, że w tym roku Polacy zamówią przez internet rekordową liczbę przesyłek - czytamy w komunikacie.

Z najnowszych danych wynika, że obecnie prawie 30% przesyłek jest odbieranych w punktach sieci Poczty Polskiej, a popularność tej formy dostawy stale rośnie. Po 10 miesiącach br. dynamika wolumenu przesyłek nadal utrzymuje się na poziomie ponad 220% r/r.

Odbiór w Punkcie to usługa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy cenią czas i wygodę. To oni decydują, kiedy i gdzie odbiorą swoje e-zakupy. Mogą to zrobić w pocztowej placówce, w sklepach Żabka, na stacjach PKN Orlen, w kioskach Ruchu, a także w automatach pocztowych w placówkach i marketach Biedronka. Obecnie sieć click&collect to ponad 12 tys. punktów zlokalizowanych w całej Polsce. To największa tego typu sieć w kraju - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej Artur Więckowski, cytowany w materiale. Poczta Polska przez cały rok przygotowuje się do szczytu przedświątecznego. W wyniku przeprowadzonej sezonowej rekrutacji zatrudniliśmy już ponad 1 300 osób, które pracują zarówno w sortowniach, jak i przy obsłudze klientów. By usprawnić rosnący wolumen w tym roku, zwiększamy powierzchnię magazynów o ponad 23 tys. m2, mamy nową halę w Białymstoku, Grodzisku Mazowieckim oraz Niepołomicach - dodała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek.

W niektórych regionach już w listopadzie listonosze i kurierzy Poczty Polskiej zaczęli roznosić paczki także w soboty. Tak jest m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Paczki będą także doręczane w przeddzień Wigilii, która w tym roku przypada we wtorek.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.

Poczta Polska/ISBnews/KG