I wszystko jasne. Merkel: dobre relacje z Rosją są w interesie Niemiec

Angela Merkel oznajmiła w piątek, że angażowanie się na rzecz dobrego sąsiedztwa z Rosją leży w interesie Niemiec. Przemawiając na zjeździe partyjnym CDU szefowa niemieckiego rządu apelowała zarówno o wierność wartościom, jak i o pilnowanie interesów.

Kiedy chcemy mieć dobre sąsiedztwo z Rosją, to jest to w naszym interesie, mimo wszelkich komplikacji, które mamy - oznajmiła kanclerz.

Merkel posłużyła się przykładem Rosji, obrazując swoją koncepcję polityki zagranicznej, która powinna - jej zdaniem - uwzględniać zarówno wartości, jak i pragmatyczne cele.

Oczywiście, że zawsze chodzi o walkę wartości i interesów. Nasze wartości są niezniszczalne, kiedy chodzi o obronę praw człowieka na całym świecie, ale też w Chinach, (…) w Honkgkongu. Ale myślimy też o naszych interesach, gdy chodzi o to, że Chiny są naszym drugim największym partnerem handlowym. To nas zawsze wyróżniało, że łączymy wartości i interesy” - przekonywała szefowa niemieckiego rządu.

Zdaniem Merkel podejście takie jest niezbędne, by znaleźć rozwiązania godne „świata jutra”.

Rozpoczęty w piątek zjazd partyjny CDU potrwa do soboty. Przed kongresem czołowi politycy chadecji starali się prezentować zgodność i nie eksponować konfliktów. Do najważniejszych kwestii spornych w partii należy kwestia wyboru kandydata na kanclerza przed wyborami do Bundestagu w 2021 roku. Szefowa ugrupowania Annegret Kramp-Karrenbauer wciąż liczy, że otrzyma nominację automatycznie. Tymczasem Friedrich Merz - jej partyjny rywal, którego pokonała w wyścigu o fotel przewodniczącego ugrupowania w grudniu 2018 roku - chce, by decyzję podjęli członkowie CDU w prawyborach.

