KGHM pracuje nad głosowym interfejsem dla górników

KGHM pracuje nad inteligentnym interfejsem głosowym dla górników, który miałby zastąpić tradycyjne metody zapisu informacji w czasie prac górniczych - poinformowała w piątek spółka.

Projekt pod nazwą VIP (Voice Intelligent Planner) polega na opracowaniu systemu sztucznej inteligencji, w którym zamiast stosować tradycyjne metody zapisu, do rejestracji ważnych danych w systemie wystarczą polecenia głosowe. Interfejs miałby znaleźć zastosowanie przy obsłudze systemów utrzymania ruchu w kopalniach miedzi.

Przy okazji prezentacji systemów sztucznej inteligencji i rozważania ich użyteczności dla naszej firmy znaleźliśmy bardzo praktyczne zastosowanie w kopalniach Polskiej Miedzi” - podkreślił dyrektor departamentu energomechanicznego KGHM Polska Miedź Marek Andrzejewski. W jego ocenie, wprowadzenie takich systemów istotnie poprawi komfort pracy inżynierów zarządzających maszynami w naszych oddziałach. „Widzimy potencjał, jaki daje zastąpienie tradycyjnych rozwiązań nowymi technologiami i chcemy to wykorzystać wprowadzając spółkę w nową erę” - dodał Andrzejewski.

Projekt zakłada rejestrację komend głosowych poprzez wybrany sprzęt, np. telefon komórkowy, a następnie poddanie ich analizie logicznej pod kątem treści i na końcu zapisanie zidentyfikowanych poleceń w systemie.

„Osoby, które bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez własnych pracowników i służby serwisów zewnętrznych wydają dziesiątki szczegółowych dyspozycji słownych związanych z czynnościami operacyjnymi” - wyjaśnił główny inżynier ds. analiz i optymalizacji produkcji w KGHM Polska Miedź Paweł Śliwiński. Jak podkreślił, pracownicy ci często prowadzą notatki w bardzo ciężkich warunkach na dole kopalni, przy słabym oświetleniu. „Ich zapiski są podstawą do tworzenia wielu procedur, zmiany poleceń, czy dokumentacji, dlatego tak ważne jest ułatwienie tego procesu i oddanie na ich usługi nowego systemu - wyjaśnił cel wprowadzenia VIP” - dodał Śliwiński.

Autorzy projektu rozpoczną od analizy „żargonu” jakiego używają górnicy, tak by ostatecznie uczynić go zrozumiałym przez komputer. Celem jest zagwarantowanie poprawności danych, wprowadzanych do systemów zarządzających.

Jak podkreślił KGHM, system VIP to przykład inteligentnej maszyny i jako taki wpisuje się w koncepcję gospodarki 4.0., której zasady wdraża nowa strategia spółki. Pod hasłem E-Przemysł przewiduje się m.in. dalszą cyfryzację, robotyzację i wykorzystanie innowacji organizacyjnych oraz procesowych w gospodarce. Wszystkie te działania służą poprawie bezpieczeństwa, zwiększeniu efektywności i obniżeniu kosztów produkcji - zaznaczyła spółka.

KGHM przypomniał, że wśród innych innowacyjnych projektów w ramach E-Przemysłu znajduje się tzw. Control Room - element centralnego sterowania procesem technologicznym przy użyciu najnowszych rozwiązań. Celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa w kopalniach. Oprócz supernowoczesnej dyspozytorni realizowane są również inne elementy projektu zakładającego pełną digitalizację jak np. system raportowania Na terenie zakładów górniczych rozbudowuje się sieć światłowodowa, uruchamiane są kamery we wszystkich newralgicznych miejscach oraz wprowadzana jest stopniowa robotyzacja.

PAP, KG