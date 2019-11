Poczta Polska musi zmienić się w firmę logistyczną

Silna, sprawna, skuteczna – te trzy słowa definiują kierunki rozwoju Poczty Polskiej. Zmiany na rynku usług pocztowych, z jakimi mamy do czynienia w związku z rozwojem nowoczesnych technologii, można śmiało porównać do rewolucji kopernikańskiej – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA

Siłą Poczty Polskiej, podobnie zresztą jak wszystkich innych operatorów narodowych, było dotychczas dostarczanie papierowej korespondencji. Tak było przez wiele stuleci. Na tym opierała się cała infrastruktura pocztowa. Jednak w ostatnich latach na całym świecie obserwowany jest stały spadek wolumenu listów. By nie być gołosłownym podam kilka podstawowych liczb: wolumeny europejskich przesyłek listowych w latach 2007-2016 roku spadły o ponad 25 proc. W 2017 roku średni spadek liczby przesyłek listowych wyniósł w państwach europejskich – 4,6 proc., rok wcześniej było to 5,2 proc. W Polsce w tym roku dynamika spadku korespondencji jest silniejsza, dlatego celem podejmowanych przez nas działań jest także uczestniczenie w procesie cyfryzacji państwa polskiego. Mamy gotowe narzędzie, mamy doświadczenie i z coraz większym powodzeniem wdrażamy projekt e-Doręczenie. Envelo to nowoczesna platforma usług pocztowych umożliwiająca wygodną i bezpieczną wysyłkę korespondencji z każdego miejsca i o każdej porze. Dzięki Envelo, możliwy jest wygodny dostęp do nowoczesnych, kompleksowych, bezpiecznych i zaufanych e-usług pocztowych, dostępnych przez internet za pomocą urządzeń stacjonarnych i mobilnych – pisze w tekście „Przyszłość Poczty Polskiej zaczęła się wczoraj” prezes Przemysław Sypniewski.

Kluczowe lata dla Poczty Polskiej

Kilka lat temu będąc szefem Instytutu Pocztowego postawiłem tezę, że Poczta Polska znajduje się w punkcie, z którego wiodą tylko dwie drogi – jedna zmierza ku trwałemu wzrostowi, dzięki zaangażowaniu się w budowę świata komunikacji cyfrowej oraz handlu e-commerce i cross-border, zaś druga polega na kontynuowaniu starych sposobów funkcjonowania.

Dziś słowa te nadal są aktualne. Dzięki zmianie postrzegania firmy przez władze począwszy od 2016 r. udało się doprowadzić do znacznego przyspieszenia przekształceń w spółce, zmierzających do odbudowy jej pozycji. Poczta Polska jako spółka skarbu państwa wpisuje się w krwioobieg najważniejszych dla Polski przedsięwzięć i programów. Tak było przy realizacji usług przy okazji wdrażania i realizacji Programu 500+, tak jest przy programie Mieszkanie+. Można śmiało powiedzieć, że Poczta Polska jest strategiczną instytucją państwową odgrywającą istotną rolę. Tak było w przeszłości, tak jest teraz i tak powinno być w przyszłości, która jest bliżej niż nam się wydaje.

Podążając za zmianami na rynku KEP

Musimy jednak mieć na uwadze, że oprócz świadczenia tradycyjnych usług, Poczta Polska musi przekształcić się w firmę logistyczną. Gra toczy się o wielką stawkę. Polski rynek paczkowo-kurierski w 2018 roku został wyceniony na 6,95 mld zł, co stanowi wzrost o 60 proc. w stosunku do 2014 roku. W ubiegłym roku operatorzy paczkowo-kurierscy obsłużyli ponad 476 mln paczek, co stanowi wzrost o 75 proc. w stosunku do 2014 roku. Dane te robią wrażenie. Z roku na rok rośnie zainteresowanie nie tylko Polaków, ale Europejczyków towarami z Azji. Ożywienie gospodarcze między Europą, a Państwem Środka rodzi nowe szanse gospodarcze dla naszego kraju, związane z obsługą celną i transportową szlaku tranzytowego, a jednocześnie stwarza potrzebę powołania instytucji koordynujące, którą mogłaby być Poczta Polska.

Obecnie na polskim rynku działają wielkie zagraniczne firmy kurierskie. Liderem tego rynku zarówno pod względem wolumenu przesyłek jak i przychodów jest spółka zależna państwowej poczty francuskiej (La Poste). Inni ważni gracze na tym rynku to przedstawiciele poczty niemieckiej i brytyjskiej. Państwa zachodniej Europy przez lata dotowały i wspierały pocztowych operatorów wyznaczonych i tym samym teraz narodowe poczty są ważnymi stymulatorami ich gospodarek i jednymi z najprężniejszych przedsiębiorstw. Niemiecki potentat logistyczny, największa firma pocztowo-logistyczna w Europie, otwarcie komunikuje to, że jest firmą patriotyczną, działającą na rzecz kraju i budującą jego dobrobyt. Poczta Polska też może pełnić taką rolę. Jesteśmy jedyną polską firmą kuriersko-logistyczną działającą na terenie Europy Środkowo Wschodniej. (…)

Poczta przyszłości, to poczta służąca Polakom i strategiczny partner państwa przy realizacji kluczowych zadań. To silna instytucja, lider usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych.

