WIDEO Zmiany w podatkach. Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć

Co przedsiębiorcy muszą wiedzieć o podatkach. Jakie zmiany teraz, jakie ważne zmiany czekają ich od nowego roku. Gościem Maksymiliana Wysockiego w programie „Mały Biznes Wielka Sprawa” w telewizji wPolsce.pl jest Małgorzata Miąskiewicz, Biuro Rachunkowe i Centrum Szkoleń Diamax

Podsumowując zmiany, podatki są upraszczane, czy komplikowane?

Myślę, że podatki będą prostsze niż do tej pory, ponieważ będzie mniej deklaracji do składania, mniej ewidencji. Trzeba będzie przyłożyć za to więcej starań, żeby to było dokładne i spełniało wymogi ustawowe, ale generalnie myślę, że przedsiębiorcom będzie się żyło dużo prościej niż do tej pory - mówi Małgorzata Miąśkiewicz z Biura Rachunkowego i Centrum Szkoleń Diamax.