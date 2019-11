Mateusz Morawiecki: PPK są ważne dla budowania oszczędności

Bezpośredni kontakt z Polakami to coś, na czym zależy mi najbardziej - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, biorąc udział w sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Kiedy zerowy PIT dla wszystkich, nie tylko dla młodych? - zapytał jeden z internautów

PIT jest jednym z głównych źródeł dochodu (…) Trzeba nim gospodarować oszczędnie, dlatego dla młodych, po to by zostali w Polsce zdecydowaliśmy się na rewolucyjny projekt bez podatku dla młodych do 26. roku życia. I kanclerz Niemiec, wielu przywódców, media z USA się tym zainteresowały. Nam chodzi przede wszystkim o to, by młodzi znaleźli tutaj swoją pierwszą pracę - stwierdził Mateusz Morawiecki.